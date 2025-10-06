¿Se va a Europa? Javier 'Vasco' Aguirre revela lo que depara en el futuro de Gilberto Mora

Ciudad de México.- Luego de la gran actuación en la Copa del Mundo sub20 2025 y el revuelo que ha causado a nivel mundial, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio su opinión respecto a las decisiones que debe tomar en los próximos años el joven futbolista, Gilberto Mora, el cual se encuentra en el radar de varios clubes importantes en el futbol europeo.

A pesar de su corta edad, Gilberto Mora cuenta con una amplia experiencia en la Liga MX y otros torneos internacionales; a sus 16 años, Mora ha disputado más de 40 juegos con los Xolos de Tijuana, tanto en la liga mexicana, y también tuvo participación en la reciente edición de la Leagues Cup. El nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acumula 47 partidos oficiales con el primer equipo, en los cuales ha marcado siete goles y cuenta con dos asistencias.

Mientras la Selección Mexicana se encuentra en la concentración para sus partidos amistosos durante la fecha FIFA de octubre, el conjunto 'Tricolor' sub20 se encuentra disputando el Mundial de la especialidad; es por eso que se le cuestionó a Javier Aguirre, entrenador de México, su opinión respecto a todos los rumores que indican un próximo fichaje que le abriría las puertas del futbol en el viejo continente.

Tijuana y Jorge no precisan venderlo para sobrevivir; es más para llevar al chavo con mucho cuidado; son chavos que no tienen precios, que lo puede pagar cualquier equipo turco, griego u holandés; lo mejor para él es buscar más allá de la lana, llevarlo bien a un equipo de Europa que le permita jugar".

El seleccionador azteca comentó que, si bien no hay apuro en que el jugador emigre hacia Europa, sin duda sería algo que le ayudaría a madurar en su carrera profesional, pues jugar en Europa les brinda un cambio de mentalidad. "Habrá que impulsarlo para otro ambiente, que esté en una liga que le permita jugar un torneo continental, la Conference, Europa o Champions".

"Ilusionado y motivado: trato de transmitirle a los jugadores la responsabilidad que tenemos ante el país"



Javier Aguirre comparte su sentir a casi 8 meses del inicio del Mundial 2026; destaca la gran ventaja con la que cuenta Gilberto Mora?uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Por último, el 'Vasco' Aguirre dejó en claro sus intenciones de contar con el juvenil durante la Copa del Mundo 2026 y hasta lo ve formando parte del cuadro titular. "No hay jugadores como él, como no había como Benja; son distintos, sabían qué estaba pasando, esos cabrones sabían de todo y Gilberto sabe de todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui