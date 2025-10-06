"Teníamos potencial": Lewis Hamilton se lamenta por mal desempeño de Ferrari en los últimos GP

Ciudad de México.- Lewis Hamilton, piloto de la escudería Ferrari, no ha tenido el año que se pensaba cuando se anunció su firma con el 'Cavallino Rampante', pues no ha conseguido algún triunfo con los 'Tifossi' y se ha visto relegado a la parte media de la parrilla. Su único triunfo en la temporada, en la primera carrera sprint del año, albergada durante el Gran Premio de China, y se ha tenido que conformar con subir al tercer peldaño del podio.

El piloto británico tuvo un fin de semana complicado en el Circuito Urbano de Marina Bay; en las sesiones de pruebas libres, fue de más a menos, ya que en la FP1, concluyó en la cuarta posición y en las sesiones posteriores, llegó a caer hasta el puesto 11. Aunque en la clasificación, logró posicionarse por delante de su compañero, Charles Leclerc, Hamilton finalizó el GP de Singapur en la octava posición, luego de haber recibido una penalización por exceder los límites de pista.

Lejos de solo ver los errores que se cometieron durante el fin de semana, Lewis Hamilton recalcó la fiabilidad que presenta el monoplaza, además de valorar el buen ritmo de carrera que presentó durante el domingo. "Han sido un par de días difíciles, pero sin duda hay aspectos positivos. Me he sentido bien en el coche todo el fin de semana y tuvimos un buen último tercio de carrera".

Ferrari revelou que Lewis Hamilton precisou andar cerca de "30s mais lento" na última volta em Singapura!



Entenda a situação: https://t.co/5kVl67jjuR#F1noGP #F12025 #F1 — Grande Prêmio (@grandepremio) October 7, 2025

El expiloto de Mercedes y McLaren agradeció por la buena estrategia que le fue asignada por los ingenieros y reveló que la mala posición se debió a un problema en el sistema de frenado. "Los neumáticos blandos nos dieron un gran ritmo de ataque y me permitieron acortar distancias con los coches de delante, pero, por desgracia, un problema con los frenos nos costó el adelantamiento y la oportunidad de sumar más puntos".

The moment Lewis Hamilton loses his brakes while chasing Antonelli. You can see the left front sparking up.



“Lost my brakes. Lost my left front.” pic.twitter.com/9O5PSHSdRB — deni (@fiagirly) October 5, 2025

Por último, Hamilton aceptó que con el ritmo que presentaron el fin de semana, tenían el potencial de haber posicionado los SF25 en la parte alta de la clasificación, pero que ahora tienen que concentrarse en las carreras restantes del calendario de la Fórmula 1. "Teníamos potencial para estar más arriba este fin de semana, desde la clasificación; ahora nos enfocaremos en aprovechar al máximo lo que tenemos de cara a Austin y en ejecutar con precisión para sumar la mayor cantidad de puntos posible".

Fuente: Tribuna del Yaqui