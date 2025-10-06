Tunden a boxeador mexicano por usar la bandera de México como trapeador durante pelea en Francia

París, Francia.- Gran indignación ha causado entre varios usuarios el video que se dio a conocer, que envuelve en polémica a un boxeador mexicano que tuvo un combate en Francia; el yucateco Pablo Peraza tuvo una pelea en la Adidas Arena contra el púgil local Bakari Diallo, aunque no fue la pelea lo que causó el revuelo. En la pieza audiovisual que se hizo viral en redes sociales, se observa cuando el equipo del 'Rojo' usa la bandera como trapeador y seca el ring donde se llevaba a cabo el enfrentamiento.

Pablo Peraza es un boxeador mexicano de 25 años, nacido en Mérida, Yucatán; el 'Rojo' cuenta con amplia experiencia dentro del deporte, pues ha enfrentado a varios peleadores de renombre en tierras mexicanas, especializado en el peso superwélter. Ha recolectado múltiples victorias contra boxeadores locales y, por su estilo agresivo, le valió el ser llevado hasta Francia para enfrentar a Diallo, quien es considerado entre los mejores boxeadores juveniles de dicho país.

El polémico incidente sucedió durante la función del 4 de octubre, pues el equipo de Peraza se quedó sin toallas para secar el piso del ring, luego de una pausa entre rounds; en el video se puede observar dónde el lábaro patrio es utilizado en un par de ocasiones para limpiar la lona del encordado.

¡Sencillamente inadmisible!



Equipo del boxeador mexicano Pablo Peraza olvidó la toalla y decidieron limpiar su esquina con la tricolor ayer en Francia.



uD83CuDFA5 Hater del Boxeo Yucateco | FB pic.twitter.com/LUHQrlry7k — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) October 5, 2025

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el incidente y se desconoce si el boxeador o su equipo pueden ser acreedores de una sanción por parte del Gobierno mexicano. En la Constitución Mexicana, hay un artículo que prohíbe la alteración de la bandera mexicana y, en caso de infringir dicha ley, podrías ser acreedor a diversas sanciones que van desde una amonestación hasta una multa económica o puede ser castigado con prisión según el Código Penal Federal.

El 'Rojo' pierde por tarjetas ante Diallo

Aparte del incidente que involucró al equipo del boxeador, la decisión de los jueces no benefició a Pablo Peraza, quien terminó perdiendo por decisión unánime ante Bakari Diallo; luego de ocho asaltos, las tarjetas beneficiaron al pugilista local, luego de que el referee tuviera que intervenir un par de ocasiones para separar a los dos boxeadores.

#Deportes | Tras su combate en contra del francés, Bakari Diallo, el yucateco Pablo Peraza fue derrotado de la Adidas Arena de París, en Francia uD83EuDD4A uD83DuDC47https://t.co/Y9Do5FO9QU pic.twitter.com/zhmQvCSweh — POSTA Yucatán (@POSTAYucatan) October 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui