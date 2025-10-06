Un hospital; Dodgers lideran en días perdidos en la lista de lesionados en MLB

Nueva York, Estados Unidos.- No sólo en cuestión de nómina dominan los Los Angeles Dodgers en la campaña de MLB, sino también en el rubro de lesiones, donde por tercer temporada al hilo tuvieron la mayor cantidad de días 'perdidos' por ausencia de sus jugadores con algún padecimiento.

Incluso, este periodo de lesiones se alargó hasta la Serie Divisional de la Liga Nacional, donde tuvieron períodos para ocho de sus 11 lanzadores, mientras que los Detroit Tigers tuvieron el mayor aumento y los San Francisco Giants tuvieron la mayor caída.

Kershaw es uno de los asiduos asistentes en esta lista

Durante 2025, los campeones defensores de la Serie Mundial, usaron la lista de lesionados 37 veces durante 2,585 días, según las Grandes Ligas. Lideraron el año pasado con 2,219 días y en 2023 con 2,465 después de terminar con el sexto total más alto en 2022.

Los jugadores de los Dodgers con largas estadías en la lista de lesionados este año incluyeron a los lanzadores Brusdar Graterol, Michael Grove, Kyle Hurt, River Ryan y Gavin Stone (195 días cada uno), Evan Phillips (178), Tony Gonsolin (159), Michael Kopech (156), Roki Sasaki (137), Blake Snell (121), Edgardo Henríquez y Blake Treinen (102 cada uno), Emmet Sheehan (92), Tyler Glasnow (72) y Clayton Kershaw (60).

Sasaki también pasó por el 'hule' esta campaña

En el roster de la Serie Divisional, los lanzadores de Los Ángeles que tuvieron períodos en la lista de lesionados incluyeron a Glasnow (inflamación del hombro derecho), Kershaw (cirugía de pie y rodilla), Sasaki (pinzamiento del hombro derecho), Sheehan (cirugía del codo derecho), Snell (inflamación del hombro izquierdo) y Treinen (rigidez en el antebrazo derecho). A ellos se unieron Tanner Scott (31 días por inflamación del codo izquierdo) y Alex Vesia (17 días por distensión en el oblicuo derecho).

Los únicos lanzadores de la novena angelina actualmente activos que no están en la lista de lesionados este año son Anthony Banda, Jack Dreyer y Yoshinobu Yamamoto. A principios de julio, los Dodgers tenían 12 lanzadores en la lista de lesionados.

Isaac Parades, los Astros siguieron a Dodgers en la lista

Houston fue segundo esta campaña con 2,310 días en la lista de lesionados, seguido por los New York Mets (2,279), Baltimore (2,123) y Boston (2,064). Detroit tuvo el mayor aumento en los días de IL desde 2024, aumentando en 1,087 a 1,811. Los Mets aumentaron en 921 a 2,279, los Orioles en 887 a 2,123 y Toronto en 855 a 1,508.

Fuente: Tribuna del Yaqui