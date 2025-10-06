Yaquis de Obregón finaliza con éxito su participación en la Mexican Baseball Fiesta

Ciudad Obregón, Sonora.- A menos de dos semanas para el arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el equipo de los Yaquis de Obregón finalizó su gira de pretemporada por los Estados Unidos y ya se encuentra en Cajeme, para continuar con su preparación y afrontar los últimos duelos amistosos, antes de que se llegue la jornada inaugural contra los Cañeros de Los Mochis.

'La Tribu' finalizó su participación en la edición 2025 de la Mexican Baseball Fiesta, la cual se ha convertido en un clásico para la pretemporada de varios equipos que conforman el circuito invernal de beisbol en México. Los Yaquis culminaron con buen paso su serie de encuentros de preparación en varias ciudades de Arizona, Estados Unidos, además de haber contado con las incorporaciones de varios elementos titulares.

Los Yaquis comenzaron sus campos de entrenamiento el lunes, 15 de septiembre, en el Estadio Yaquis y, luego de ocho días de prácticas, se desplazaron hasta los Estados Unidos para comenzar con los juegos de exhibición. En total se tenían programados nueve duelos contra Naranjeros, Algodoneros de Guasave, Jaguares de Nayarit y el Tucson Baseball Team, aunque por problemas climáticos, solo se pudieron llevar a cabo siete partidos.

La novena cajemense cerró con buenos números su estadía en tierras norteamericanas, pues se quedó con cinco victorias, incluyendo un juego sin hit ni carreras contra Hermosillo, en el cual se combinaron cuatro lanzadores para concretar la hazaña que finalizó en siete entradas por cuestiones logísticas.

Además del buen desempeño que tuvieron dentro del terreno de juego, 'La Tribu' recibió la incorporación de sus jugadores estelares: Juan Carlos Gamboa, Christian Villanueva, Víctor Mendoza, entre otros, así como la llegada de los cubanos Vladimir Guerrero, Odrisamer Despaigne y sus más recientes firmas, Devin Sweet y Ariel Miranda.

#Deportes | Víctor Mendoza, 'Haper' Gamboa y Devin Sweet reportan a la pretemporada con Yaquis de Obregón ???https://t.co/ErcVuypPLE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 2, 2025

Los Yaquis de Obregón volverán a los entrenamientos en el Estadio Yaquis por un par de días, antes de reiniciar sus duelos de preparación, ahora en tierras sonorenses; la novena cajemense se enfrentará en cuatro ocasiones a los Naranjeros de Hermosillo, alternando las sedes entre el Estadio Fernando Valenzuela y finalizando en la casa de 'La Tribu' el domingo 12 de octubre.

