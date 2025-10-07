"Agradecido de estar vivo": Adulto que fue golpeado por exjugador de la NFL rompe el silencio

Indianápolis, Estados Unidos.- El exmariscal de campo de la NFL, Mark Sánchez, se enfrentará a un juicio, luego de haber agredido a un adulto mayor, mientras se encontraba bajo las influencias del alcohol. Perry Tole, quien es presumiblemente la víctima, rompió el silencio y relató cómo fueron las agresiones, además de informar que tanto Sánchez como Fox Sports, compañía con la cual trabaja, serían demandados por una cantidad de dinero no revelada.

El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado 4 de octubre; de manera inicial, se informó que el exjugador había sido víctima de un ataque mientras salía de un bar, pero mientras el que fuera quarterback de los New York Mets completaba su recuperación, el caso dio un giro total. Luego de revisar las cámaras de seguridad, se determinó que fue el exjugador con descendencia mexicana el que comenzó la agresión.

Los abogados del adulto de 69 años que resultó con graves lesiones, además de informar la medida legal que tomarán contra el ahora comentarista y su empleador, revelaron las primeras declaraciones de Perry Tole, quien sigue hospitalizado y cuenta con heridas que tardarán en sanar un par de meses.

Alleged Mark Sanchez attack victim sues ex-Jet, says he was left ‘permanently disfigured’



The grease truck driver who stabbed Mark Sanchez is suing the ex-Jets quarterback, saying he was left permanently disfigured by the alleged attack.



Perry Tole, 69, filed a lawsuit against… pic.twitter.com/KgbjJ40fIp — Suhr Majesty™ (@ULTRA_MAJESTY) October 7, 2025

Según lo revelado, la víctima recibió múltiples golpes, que causaron fractura en su mandíbula, además de heridas profusas que fueron desde su barbilla hasta su lengua, afectando el habla y la ingesta de alimentos; se supo que un hijo de Perry Tole se casaría durante el próximo fin de semana, pero no podría asistir. Por último, reveló que, si bien se encuentra atravesando una situación complicada, está agradecido de haber permanecido con vida.

"Agradecido de estar vivo", víctima en incidente con Mark Sánchez.



El abogado Erik May declaró a ABC News que Perry Tole está "agradecido de estar vivo y se recupera en casa con su esposa".



"En las imágenes se puede ver que tiene una herida enorme, un corte en la cara", dijo… pic.twitter.com/FqOSEusty8 — Bye Week uD83CuDF99 (@podbyeweek) October 7, 2025

El equipo legal de la víctima reveló su versión sobre cómo sucedió la agresión; el abogado comentó que su cliente se encontraba trabajando, recolectando aceite en un hotel aledaño a un bar. Sánchez, quien se encontraba alcoholizado, intentó ingresar al camión de Tole sin su autorización y lo comenzó a golpear; Perry utilizó de manera inicial un gas pimienta, pero luego de que no tuvo efecto, sacó una navaja que portaba como herramienta de trabajo y apuñaló en varias ocasiones a Mark Sánchez.

Fuente: Tribuna del Yaqui