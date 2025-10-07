Águilas del América pierde a elemento clave por varias semanas; salió lesionado en la jornada 11

Ciudad de México.- Las Águilas del América siguen perdiendo a varios elementos clave debido a las lesiones que aquejan al club; el conjunto 'Azulcrema' anunció que uno de los tres jugadores que perdieron por lesión durante su partido contra el Santos Laguna, resultó con un problema muscular de consideración, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas, sin determinar cuánto será el tiempo total de recuperación.

La jornada 11 del Apertura 2025 fue una verdadera pesadilla para los de Coapa, pues las alarmas en el equipo se encendieron luego de haber perdido a tres de sus jugadores claves en la primera mitad del partido. Antes del silbatazo inicial, se informó que Sebastián Cáceres no podría jugar, debido a una molestia en un pie; cuando corría el minuto 13, Haret Ortega intentó disputar un balón, chocando contra Allan Saint-Maximin, quien luego de un par de minutos, tuvo que abandonar la cancha con un dolor muscular agudo en su pierna izquierda.

Tan solo cuatro minutos luego del cambio del francés, José Zúñiga se dejó caer al césped por una aparente molestia muscular; la 'Pantera' tuvo que ser retirado en camilla de la cancha, mientras rompía en llanto por el fuerte dolor en una de sus extremidades. Apenas finalizó el encuentro, André Jardine declaró que someterían al delantero a pruebas médicas, pero adelantó que el panorama era preocupante.

Raúl “Pantera” Zuñiga sale de la cancha con llanto tras la lesión que sufrió pic.twitter.com/Y8scwOqSoZ — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 5, 2025

Mediante la cuenta oficial en X de las Águilas del América, se confirmó la gravedad de la lesión para el colombiano; según el parte médico publicado, Zúñiga, tuvo un desgarro en la parte posterior de la pierna, lo que limita el movimiento de su rodilla y cadera. "El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución".

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/jDqbKJG2es — Club América (@ClubAmerica) October 7, 2025

Al momento, el América cuenta con ocho jugadores dentro de la lista de lesionados, aunque se espera que la mayor parte de ellos, complete su proceso de recuperación y puedan estar disponibles para su encuentro de la jornada 12 contra el Cruz Azul, viéndose beneficiados por el fin de semana sin actividades por la fecha FIFA de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui