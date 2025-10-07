Aún no hay permisos para el Camp Nou; Barcelona se enfrentará al Girona en estadio provisional

Barcelona, España.- El Barcelona tendrá que seguir usando uno de los estadios provisionales que han albergado sus encuentros como local en las temporadas más recientes de LaLiga; a pesar de los amplios esfuerzos que el club ha realizado por regresar al Camp Nou, las autoridades municipales de Barcelona no le han otorgado los permisos, pues aún hay obras dentro del recinto, las cuales podrían poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

El último partido que el Barcelona pudo disputar en el Camp Nou fue durante mayo del 2023, al cierre de temporada de LaLiga; el club blaugrana se enfrentó al Mallorca y se quedó con la victoria al anotar tres goles sin obtener respuesta. Luego de eso, se cerró el Camp Nou para recibir una inversión que sobrepasa los mil 500 millones de euros y los planes iniciales eran que a mediados del 2025 tendrían una reapertura provisional.

Luego de que no pudieron regresar al recinto para las primeras jornadas de LaLiga, el Barcelona comenzó a tramitar los permisos con las autoridades de la ciudad y se planeaba tener su primer compromiso en el recinto con un aforo limitado, aunque el ayuntamiento negó la autorización debido a que aún hay obras en proceso que obstruyen las salidas de emergencia, lo cual podría impedir una evacuación óptima en caso de un siniestro.

#Deportes | El Camp Nou del Barcelona permanecerá cerrado; no cumple con protocolos de seguridad uD83CuDFDF?uD83DuDEABuD83CuDDEAuD83CuDDF8https://t.co/nWCuKMzA9e — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 24, 2025

Luego de la negativa por parte de las autoridades a mediados de septiembre, el conjunto catalán comenzó a trabajar a marchas forzadas para intentar regresar al Camp Nou durante la jornada 9 de LaLiga, cuando el Barcelona se enfrente al Girona. A pesar de contar con días extras por el parón de la fecha FIFA, el club no pudo solventar la problemática en las gradas del recinto y sus permisos volvieron a ser negados.

The construction of the Spotify Camp Nou has begun a new phase, the construction of the upper stands.



— @sport pic.twitter.com/uScq3JAGkW — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 30, 2025

El Barcelona tendrá que volver a recurrir al Estadio Olímpic Lluís Companys, el cual, junto con el Estadio Johan Cruyff, ha sido su casa provisional en lo que culminan las obras en el Camp Nou; se esperaba que el estadio se encontrara listo a mediados del 2026, pero los retrasos apuntan a que el inmueble sea completado hasta finales del 2027.

