Declaraciones de Charles Leclerc contra el SF-25 causan 'pelea' y tensión dentro de Ferrari

Ciudad de México.- A lo largo de su estadía en la Fórmula 1, el piloto monegasco, Charles Leclerc, se ha caracterizado por ser muy frontal con las críticas, pero parece que ahora, unas declaraciones que realizó por el bajo rendimiento del SF25 durante el Gran Premio de Singapur han traído consecuencias dentro del equipo. Según indican diversos reportes, el director operativo del 'Cavallino Rampante' tuvo una fuerte discusión contra uno de sus ingenieros en jefe.

Durante todo el fin de semana anterior, el equipo italiano tuvo un desempeño que dejó mucho que desear; los Ferrari comenzaron la primera sesión de pruebas libres dentro del top 5, pero conforme avanzaron las rondas, terminaron cayendo por fuera de los 10 primeros. Ya en clasificación, ambos monoplazas mantuvieron un nivel deficiente, quedando en la sexta y séptima posición para la carrera.

Este habría sido el punto de quiebre dentro de Ferrari; según informó el portal Corriere dello Sport, fuentes cercanas dentro de Maranello filtraron una fuerte discusión que se suscitó dentro del garage del 'Cavallino Rampante'. Luego de la mala puesta a punto, se habría desarrollado una fuerte alegata entre Frédéric Vasseur, jefe de la escudería, y un ingeniero de alto cargo, presumiblemente Matteo Togninalli, quien funge como jefe en pista.

uD83DuDEA8 | After qualifying Vasseur had a very tense discussion with a top engineer, presumably Matteo Togninalli.



In the technical department there are some who hold a grudge against Leclerc for his criticism of the car and how it's managed on track.



uD83DuDCF0 @CorSport pic.twitter.com/2xiBIKLpJS — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) October 7, 2025

El mismo reporte indicó que dentro de la organización hay personas que mantienen rencor en contra de Leclerc, por su constante crítica contra Ferrari y su bajo rendimiento. Apenas finalizó el Gran Premio de Singapur, comenzaron a circular unas declaraciones del monegasco, en las cuales lanza una dura crítica contra el equipo y compara su nulo desarrollo con las mejoras que han presentado las otras escuderías.

uD83DuDEA8 Charles delivers sobering Ferrari message after brutal Singapore GP ??uD83CuDFCEuD83DuDC47https://t.co/jAxWXan9nl — Scuderia Fans (@ScuderiaFansF1) October 6, 2025

Por último, 'Il Predestinato' adelantó que es probable que en el resto del calendario de la Fórmula 1 durante 2025 no reciban mejoras que les permitan regresar a pelear por las primeras posiciones, pues la escudería se encuentra concentrada en desarrollar el monoplaza que se usará durante el 2026, pues conlleva un cambio en las regulaciones de la FIA.

Fuente: Tribuna del Yaqui