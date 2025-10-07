Deja la rivalidad a un lado; Chávez Jr. confiesa que fue doloroso ver perder al 'Canelo'

Ciudad de México.- A pesar de la rivalidad que siempre rodeó a la familia Chávez Carrasco contra Saúl Álvarez, Julio César Chávez Jr. admitió que fue doloroso el ver la derrota del 'Canelo' ante Terrence Crawford. Además, considera que el aficionado al boxeo en México ha sido injusto en sus críticas contra el tapatío, pues piensa que es uno de los deportistas aztecas con más disciplina y empeño en los últimos años.

Las carreras de ambos pugilistas se cruzaron durante el 2017, cuando los dos se intentaban consolidar como dos estrellas en el deporte a nivel mundial; la pelea fue anunciada como el 'Mexican Showdown' y se llevó a cabo en el T-Mobile Arena. Ante más de 25 mil aficionados, el 'Canelo' Álvarez se llevó la victoria por decisión unánime, poniendo fin al debate sobre quién se convertiría en el máximo representante para el país en los siguientes años.

Referente a esa pelea, Chávez Carrasco habló en su primera entrevista luego de haber sido puesto en libertad condicional por las autoridades mexicanas; el hijo de la leyenda del boxeo en México relató que le da gusto ver hasta dónde ha llegado luego de haberse enfrentado contra él. "La pelea que hubo entre los dos, qué bueno que 'Canelo' se haya quedado con esa estafeta porque es el disciplinado, el que le ha echado muchas ganas".

'Julito' comentó que para él, la rivalidad ya fue olvidada y ve todas sus peleas, incluyendo su más reciente derrota contra Crawford, la cual fue dolorosa, pues era el estandarte del deporte mexicano. "Es triste para el boxeo mexicano porque nos convenía que 'Canelo' ganara para que hubiera más boxeo en México, pero es un gran campeón, hay que reconocerlo, un gran peleador". De igual manera, comentó que mucha gente en el país quiere que pierda el 'Canelo', por el gran éxito que ha tenido en su carrera.

Julio César Chávez Jr. cerró el tema, deseando que el pugilista tapatío pueda obtener una revancha para poder recuperar todos sus títulos y demostrar que aún sigue vigente en el boxeo mundial. "Orgulloso del 'Canelo' que ponga en alto al boxeo mexicano; es parte del boxeo; una revancha para que gane, una revancha".

uD83DuDEA8 "Soy inocente, NO SOY TRAFICANTE": Julio César Chávez Jr. rompe el silencio sobre su detención en #EEUU.



Tras haber sido detenido y deportado de EEUU, y después vinculado a proceso por delincuencia organizada en #México, el hijo de la leyenda del box reveló en @TUDNMEX lo que… pic.twitter.com/Zv4KXOgBpJ — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 6, 2025

Chávez Jr. sigue siendo monitoreado por las autoridades mexicanas, pues se encuentra en libertad condicional y, en el próximo mes de noviembre, se tendrá la segunda audiencia por las acusaciones de nexos con el narco y tráfico de armas.

Fuente: Tribuna del Yaqui