Entrenador del Selección Mexicana en la Copa del Mundo sub20 elogia triunfo sobre Chile

Valparaíso, Chile.- Luego de una formidable actuación contra la selección anfitriona de la Copa del Mundo 2026, el entrenador de la Selección Mexicana, Eduardo Arce, pidió no catalogarlos como los favoritos para quedarse con el título, pero aseguró que el grupo se encuentra listo para afrontar la siguiente ronda durante la justa mundialista, además de recordar que consiguieron el pase a los octavos de final pese a estar en el grupo más complicado del Mundial.

La Selección Mexicana había conseguido el pase a los octavos, luego de quitarle el invicto a Marruecos; el cuadro azteca tendría que eliminar a los locales si querían continuar con su camino a la gloria. Desde el silbatazo inicial, México tomó el control del partido y bastaron 20 minutos para anotar su primer gol, con una gran definición de Tahiel Jiménez. Iker Fimbres y Hugo Camberros fueron los encargados de anotar los goles restantes para que la Selección Mexicana consiguiera su boleto a los cuartos de final.

¡Gooooool de México!

¡Gooooool de México!

¡Gooooool de México!



Tahiel Jiménez pone el 1-0 con asistencia de Gilberto Mora y el festejo es brutalmente emotivo



¡Disfruta de lo mejor de #NuestroMundialSub20 en vivo por VIX!

Luego de que finalizara el partido, Eduardo Arce, entrenador del conjunto mexicano, fue cuestionado si el 'tricolor' se convirtió en el equipo favorito para alzar la copa, lo cual negó y pidió a los seguidores que fueran poco a poco. "No pongamos etiquetas porque hay naciones muy importantes; seguiremos trabajando. Me parece un partido completo, con manejo de momentos, de tensión; ellos sueltan muchos activos y concretamos las opciones que en el primer tiempo fallamos; supimos adaptarnos y ganar el partido".

De igual manera, el seleccionador nacional comentó que fue una motivación extra el enfrentarse al equipo anfitrión y, sobre todo, el quedarse con el triunfo; además, aseguró que deben enfocarse en el siguiente compromiso y estar listos para las pruebas que se avecinan. "Sabíamos que era una motivación extra, era a lo que veníamos, salimos de un grupo complicado, nos tocó el local y hay que estar listos para lo que viene".

Eduardo Arce tras el pase de @miseleccionmx a 4tos de Final



"Nos supimos adaptar y sacar el resultado. Chile era una motivación extra, era a lo que veníamos"



En vivo por TUDN

La Selección Mexicana tendrá un duro compromiso en los cuartos de final, pues espera rival de entre dos selecciones que son unas claras contendientes al título; México se enfrentará al que resulte ganador de entre la Selección Argentina y Nigeria, que se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre.

