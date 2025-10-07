Histórico jugador del Barcelona anuncia su retiro; Jordi Alba dice adiós con el Inter de Miami

Ciudad de México. -Uno de los jugadores que pertenecieron al Barcelona cuando era considerado dentro de los mejores clubes del mundo, anunció que es hora de colgar los tachones y alejarse del deporte profesional; Jordi Alba planea retirarse con el Inter de Miami al finalizar la temporada de la MLS, aspirando a conquistar un último título antes de decirle adiós al balompié mundial, luego de una brillante trayectoria.

Jordi Alba inició su carrera profesional hace 16 años y, aunque pertenecía a la academia del Barcelona, sus primeros minutos en LaLiga los tuvo con el Valencia, con quienes estuvo por tres temporadas. En el 2012, fue llamado por el conjunto culé, con los que permaneció por 10 temporadas. Con el Barcelona, llegó a disputar más de 450 partidos, en los cuales marcó 27 goles y se anotó 99 asistencias, acumulando poco menos de 38 mil minutos en la cancha.

Vistiendo la camisa 'blaugrana', Alba llegó a conquistar los trofeos más prestigiados a nivel de clubes en el plano internacional; con la escuadra catalana, Jordi ganó la Champions League en el 2012, seis campeonatos de España, un Mundial de Clubes, además de innumerables Copas del Rey y Copas de España.

Jordi Alba has announced his retirement, what an unbelievable career he's had! uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDF1F



uD83DuDC55 793 games

?? 217 G/A

?? 60 goals

uD83CuDD70? 157 assists

uD83CuDFC6 6x La Liga

uD83CuDFC6 1x Champions League

uD83CuDFC6 1x EURO'S

uD83CuDFC6 1x UEFA Super Cup

uD83CuDFC6 1x Club World Cup

uD83CuDFC6 5x Copa del Rey

uD83CuDFC6 4x Spanish Super Cup

uD83CuDFC6 1x… pic.twitter.com/IaneErJEcf — The Touchline | uD835uDC13 (@TouchlineX) October 7, 2025

Durante el 2023, se anunció que el lateral izquierdo se uniría al Inter de Miami, donde se reencontraría con varios elementos con los que compartió el vestuario del Camp Nou; ya en compañía de Lionel Messi, Alba ayudó a las 'Garzas' a conquistar la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y fue piedra angular para que el Inter de Miami impusiera un nuevo récord de victorias y puntos en la MLS.

Two football greats will say goodbye at the end of Inter Miami's season.



Thank you, Sergio Busquets and Jordi Alba uD83DuDC4F?? pic.twitter.com/8Sg5bkzihA — B/R Football (@brfootball) October 7, 2025

El sorpresivo anuncio llegó a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció a todos los clubes a los cuales perteneció en algún momento de su carrera. "Lo hago con total convicción, paz y felicidad. Porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión que tenía y ahora es el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo y cerrar el anterior con el mejor sentimiento posible".

uD83DuDEA8| uD835uDC01uD835uDC11uD835uDC04uD835uDC00uD835uDC0AuD835uDC08uD835uDC0DuD835uDC06: Jordi Alba RETIRES from football.



Thank you, legend! ? pic.twitter.com/eLavKU1hzr — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 7, 2025

De manera reciente, se informó que el jugador había llegado a un acuerdo con el conjunto estadounidense, en el cual extendía su permanencia hasta mayo del 2027, aunque Alba rescindirá su sueldo y saldrá del contrato al finalizar la actual temporada de la Major League Soccer, en la cual marchan en la tercera posición de la Conferencia Oeste y son un claro candidato para quedarse con el título de la liga norteamericana.

Fuente: Tribuna del Yaqui