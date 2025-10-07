Ilia Topuria haría la primera defensa de su título ligero de UFC ante peleador histórico

Ciudad de México.- En los últimos días, medios y fuentes especializadas han comenzado a especular sobre un posible combate de alto voltaje entre Ilia Topuria y Justin Gaethje para el 2026, como parte del nuevo acuerdo de transmisión entre UFC y Paramount+. Este enfrentamiento podría ser uno de los platos fuertes para inaugurar esta sociedad estratégica que promete renovar la experiencia del aficionado a las artes marciales mixtas (MMA).

Uno de los primeros en destapar esta información fue Álvaro Colmenero, un periodista español que ha sido referente en el mundo de las artes marciales mixtas. Cabe mencionar que un hipotético combate entre el actual campeón de peso ligero y 'The Highlight', como apodan a Gaethje, ha generado opiniones divididas, ya que el hispanogeorgiano viene de un ascenso meteórico, mientras que el estadounidense se mantiene como uno de los peleadores más entretenidos del roster.

Además de Gaethje, en la conversación sobre quién debería ser el próximo retador al títulos de las 155 libras han estado el inglés Paddy Pimblett y el armenio Arman Tsarukyan, quien es el primero en el ranking de la división y que se medirá a Dan Hooker en la pelea estelar del UFC Qatar, evento que se realizará el próximo sábado 22 de noviembre de 2025. Por su parte, Topuria se encargó de alimentar los rumores de su regreso al octágono con un mensaje en redes sociales.

uD83DuDEA8CONFIRMED: Ilia Topuria will defend his Lightweight Championship Belt for the first time against Justin Gaethje at #UFC324



The will be the first Numbered UFC Event on Paramount+ pic.twitter.com/elk6ZK7oqc — Octagon Pulse | UFC MEDIAuD83DuDEA8 (@OctagonPulse) October 7, 2025

El rey ya está viniendo. Nadie está seguro. Pónganse en fila. ¡La toma de poder continúa!", escribió el georgiano-español en una publicación que compartió en plataformas digitales.

Cabe mencionar que en junio del presente año, Ilia Topuria se coronó como monarca ligero de la promotora tras vencer a Charles Oliveira en UFC 317, esto luego de que el ruso Islam Makhachev dejara vacante el cinturón para subir a la división wélter. Según el diario deportivo Mundo Deportivo, Topuria tiene entre sus aspiraciones protagonizar una mega pelea contra Makhachev, quien luchará por el título de las 170 libras ante Jack Della Maddalena en UFC 322.

A pesar de las especulaciones sobre un posible enfrentamiento con Justin Gaethje, el futuro de Ilia Torpuria sigue siendo una incógnita hasta la UFC oficialice cualquier movimiento. Inclusive, hace unas semanas, 'El Matador' dejó entrever que podría estelarizar la cartelera del evento de la Casa Blanca que se llevará a cabo el próximo 4 de julio de 2026, en el marco de la conmemoración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

uD83DuDC40uD83CuDDEAuD83CuDDF8 ¿Sabes algo, @Topuriailia?



uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83EuDD85 Topuria presenta cadidatura para pelear en el evento de la Casa Blanca... y encabezar la cartelera - https://t.co/k44Jg1WoVz pic.twitter.com/8iWpXORpV5 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui