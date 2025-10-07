Javier 'Vasco' Aguirre 'niega' convocatoria con Selección Mexicana a jugador del América

Ciudad de México.- El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre fue cuestionado sobre por qué no fue convocado para los partidos amistosos contra Colombia y Ecuador, Álvaro Fidalgo, jugador de las Águilas del América. El 'Vasco' dio sus explicaciones para no haberlo considerado en la lista, pero no descartó que pudiera ser incluido en las próximas listas y dejó abierta la oportunidad para que pueda participar durante la Copa del Mundo 2026.

Álvaro Fidalgo nació en Hevia, España, y comenzó su carrera en las divisiones menores para el Real Madrid; luego de un breve paso por otros equipos españoles, el centrocampista fue firmado por el América a inicios del 2021. Se convirtió en parte fundamental para que su club lograra el tricampeonato, además de haber logrado el Campeón de Campeones. En diciembre del 2024, Álvaro Fidalgo anunció que había completado su proceso de naturalización y estaba en sus planes el formar parte de la Selección Mexicana.

Así de hermoso jugaba ÁLVARO FIDALGO en el Real Madrid Castilla.



Después BRILLÓ con América.

El 'Vasco' comentó que no fue elegido para formar parte del conjunto 'tricolor' para sus partidos amistosos durante la fecha FIFA de octubre, debido a las recientes lesiones que ha enfrentado el mediocampista del América. "Marzo del 2026 me dijeron que es elegible; no he hablado nada, porque no sabemos de aquí a marzo qué puede pasar; se está pendiente de su evolución".

El seleccionador mexicano elogió las aptitudes en la cancha de Fidalgo y dejó abierta la oportunidad de que el naturalizado mexicano pueda formar parte del equipo nacional en la Copa del Mundo 2026. "El chico lleva muchos años aquí, se naturalizó mexicano, tiene muchas ganas de jugar con la selección; si es elegible, está jugando bien, ¿Por qué no pensar en él?, pero en marzo 2026 es el día".

uD83DuDEA8 Javier Aguirre no descarta a Fidalgo para el Tri uD83CuDDF2uD83CuDDFD



El “Vasco” confesó que aún considera a Álvaro Fidalgo como una opción para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. ¿Te gustaría verlo con la camiseta del Tri? uD83DuDC40?



Aquí la nota uD83DuDC47https://t.co/ALVgxaJIJe pic.twitter.com/gTr4Ot611M — Esto en Línea (@estoenlinea) October 7, 2025

Por último, Javier Aguirre informó que no se ha puesto en contacto con el jugador, pues no es el sistema que usualmente usa: "No tendría por qué hacerlo (llamarle); me cuesta mucho a mí preguntarle a alguien '¿qué te parece esto u el otro?'. Una de las cosas que cuando vine dije: 'Aquí hay que recuperar el orgullo por medio de la selección; no es obligatorio ni un castigo, vienes si quieres venir, te convoco, no quieres, nunca más".

