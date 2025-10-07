La campeona de Wimbledon, Iga Swiatek 'camina' en su debut en el Abierto de Wuhan

Wuhan, China.- La polaca Iga Swiatek, segunda cabeza de serie arrancó con fuerza su participación en el Abierto de Wuhan de nivel 1,000 de la WTA con una victoria en sets corridos contra Marie Bouzkova.

Swiatek, campeona de Wimbledon, se recuperó de manera impresionante después de su eliminación en la cuarta ronda del Abierto de China la semana pasada, ganando este martes 6-1, 6-1 contra la oponente checa para avanzar a la tercera ronda. La victoria fue la número 60 de la seis veces ganadora de Grand Slam este año y el cuarto año consecutivo que alcanza esa cifra.

"En cada torneo al que voy, quiero jugar mi mejor juego", dijo Swiatek. "A veces cumplo, a veces no, pero, sí, mi expectativa es hacer lo mejor que pueda. Honestamente, no establezco metas como semifinales o lo que sea, solo lo hago paso a paso", señaló.

En la próxima ronda, Swiatek jugará contra Belinda Bencic o Elise Mertens. Mirra Andreeva, quinta cabeza de serie, tiene previsto jugar el partido nocturno del martes contra Laura Siegemund.

La polaca ya está en la tercera ronda

En más resultados de la jornada, la excampeona del Abierto de Estados Unidos, la británica Emma Raducanu se retiró enferma de su partido de primera ronda ante la estadounidense Ann Li. A Raducanu le tomaron la presión arterial y la temperatura en su partido. Li ganaba 6-1 4-1 antes del retiro de su rival y jugará contra la cabeza de serie número 9, Ekaterina Alexandrova en la segunda ronda.

En su regreso a la ciudad central china desde 2017, la japonesa Naomi Osaka perdió el primer set antes de recuperarse para vencer a Leylah Fernández 4-6, 7-5, 6-3 para avanzar a la segunda ronda. Fue una revancha de la derrota que le impuso la estadounidense en el Abierto de Estados Unidos 2021.

Osaka también avanzó

Fernández convirtió una de sus dos oportunidades de quiebre en el primer set y sirvió de manera consistente. Pero Osaka aumentó la presión sobre las devoluciones de servicio en el segundo set, que contó con cinco quiebres de servicio, y terminó en la cima de la finalista del Abierto de Estados Unidos 2021.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y la número 3, Coco Gauff, están programadas para jugar el miércoles. La número 4, Amanda Anisimova se retiró del Abierto de Wuhan citando una lesión muscular en la pantorrilla izquierda después deganar el título del Abierto de China.

Fuente: Tribuna del Yaqui