LAMP: Naranjeros de Hermosillo presenta jersey especial por sus 80 años

Hermosillo, Sonora.- Un diseño especial para celebrar el 80 aniversario de la fundación de los Naranjeros de Hermosillo fue presentado este martes 7 de octubre por la directiva, en la explanada del Parque Infantil, de la capital de Sonora.

Fue el histórico receptor Sergio 'Kalimán' Robles el que se encargó de portar los colores de esta nueva piel del club, que rápidamente se ha robado los reflectores en redes sociales, ya que se trata de un diseño arriesgado y que transporta a los primeros años de la institución más ganadora de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Este diseño rememora el utilizado por Naranjeros en la década de los 40s, portando con orgullo el nombre de la ciudad en el pecho de la misma forma en que lucía en aquellos torneos. El jersey es de color beige con el nombre de Hermosillo en color negro; de igual forma presenta vivos de ese mismo tono en los hombros y mangas, pero tiene un especial al estar escritos en color naranja los tres nombres que ha utilizado la franquicia en su historia: Presidentes, Queliteros y Naranjeros.

¡Una tarde inolvidable! Conmemoramos el #80Aniversario de Naranjeros con la presentación oficial del Jersey 80’s en el Parque Madero de Hermosillo. ¡Gracias por formar parte de nuestra historia! uD83CuDF1FuD83CuDF4A?? pic.twitter.com/iDVrf5ih2Z — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 8, 2025

Ya a la venta

Este jersey conmemora con orgullo los 80 años de Naranjeros en el beisbol profesional y se une a los jerseys Identity, Territory, Old School, Copper y Concrete como parte de los diseños que utilizará el equipo en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Cabe destacar que dicho uniforme y el resto de los diseños de la temporada ya están disponibles para su venta en las tiendas oficiales de Naranjeros de Hermosillo, Naranjeros ubicadas en Plaza Dila, Plaza Girasol, Aeropuerto Internacional de Hermosillo, además de la página web.

Llegan peloteros al Nido

Mientras que en más noticias referentes a la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), este martes reportaron a los Águilas de Mexicali; Víctor Juárez y Jesús Gamez, quienes ya entrenan junto al resto de sus compañeros en el Nido.

En el caso de Juárez, busca una campaña exitosa con los cachanillas, luego de que el manager Óscar Robles y el equipo deportivo lo consideraran para el staff de pitcheo. El lanzador está pasando por un gran momento; recientemente llegó a los 400 ponches de por vida en las ligas menores.

¡GÁMEZ EN NUESTRA CASA, NUESTRO NIDO!???uD83DuDD25uD83EuDD85



Jesús Gámez ya se encuentra en los campos de entrenamiento de Los Águilas de Mexicali en busca de llegar al máximo nivel de cara al inicio de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.uD83DuDD25uD83CuDFDF?



Más información en Bio??#SiempreÁguilas pic.twitter.com/bDbp86ksa0 — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) October 7, 2025

Mientras que, Jesús Gámez se presentó a los campos de entrenamiento, con la intención de llegar en las mejores condiciones al inicio del beisbol invernal. El pelotero de los 'Caballeros' pertenece a la organización de los Texas Rangers, con el equipo Hub City Spartan Burgers, donde tuvo una gran participación, por lo que llegará encendido a la LAMP.

Fuente: Tribuna del Yaqui