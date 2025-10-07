Las árbitras mexicanas avanzan de ronda en la Copa del Mundo sub20; estarán en octavos de final

Ciudad de México.- Al igual que la Selección Mexicana, las árbitras de la Liga MX que participaron en la fase de grupos de la Copa del Mundo sub20 de Chile avanzaron de ronda y fueron asignadas a un partido de los octavos de final en la justa mundialista de la especialidad. La tripleta mexicana sostendrá su tercer compromiso en el actual certamen y, en caso de seguir con su buen desempeño, pudieran ser asignadas en las siguientes rondas.

Antes de que iniciara el torneo, se anunciaron los colegiados que habían sido elegidos para participar en la Copa del Mundo sub20, entre los que resaltaban tres árbitras mexicanas. Katia Itzel García, Karen Díaz y Sandra Ramírez, árbitras con experiencia en la Liga MX femenil y varonil, fueron las únicas mujeres elegidas para ser jueces durante el Mundial, haciéndose valer por el gran nivel que han mostrado en el balompié azteca.

La tripleta de silbantes fue asignada en dos partidos durante la fase de grupos, juzgando en partidos que contaban con equipos que se perfilan para coronarse en la Copa del Mundo; su primer compromiso fue durante la jornada 1, cuando Italia hizo su presentación en el certamen, contra Australia. Luego del gran trabajo que realizaron, las mexicanas fueron asignadas para el Colombia vs. Noruega de la segunda jornada.

Luego de la evaluación que realiza la FIFA al trabajo que realizan cada grupo de árbitras, las mexicanas recibieron una buena calificación; es por eso que les fue asignado un partido durante las rondas de eliminación directas. Katia Itzel, Karen y Sandra estarán presentes durante el partido de octavos de final, entre la Selección de Japón y Francia, uno de los duelos más demandantes de dicha ronda.

El partido será el miércoles, 8 de octubre, y se celebrará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. En caso de que realicen un buen desempeño, la tripleta mexicana podría seguir apareciendo en las siguientes fases de eliminación y podrían consolidar su nombre dentro de la élite de los árbitros a nivel mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui