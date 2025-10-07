¿Lebron James se retira?, Jordi Alba dejará el futbol y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que ocurre con tus deportistas y deportes favoritos, la mejor opción sin duda es el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás diariamente las tres noticias más relevantes e interesantes que están marcando la pauta en el ambiente deportivo. Una de las noticias más importantes de este martes 7 de octubre: ¿Lebron James anunció su retiro?.

Anuncian innovación en el Abierto de Australia

Anunciaron una nueva dinámica para la próxima edición del Abierto de Australia. Resulta que jugadores aficionados competirán por ganar un punto que vale un millón de dólares. En esta modalidad participará el número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

Jordi Alba anuncia fecha de su retiro

El aclamado jugador español, Jordi Alba, dio a conocer que se apartará del futbol profesional al final de la temporada de la Major League Soccer. El defensor de Inter Miami aseguró que se siente listo para cerrar este "capítulo" en su carrera: "Lo hago con total convicción, paz y felicidad. Porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión que tenía y ahora es el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo y cerrar el anterior con el mejor sentimiento posible", expresó.

LeBron James no se retira

Aunque muchos llegaron a pensar que LeBron James había anunciado su retiro después de publicar un video con la frase "la segunda decisión", el mismo astro del basquetbol explicó que sus palabras no eran referentes a su carrera. El jugador engañó a lo mundo entero realizando esta publicación por una alianza comercial con una conocida marca de cognac.

