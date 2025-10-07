Los Yaquis de Obregón afinan su preparación con par de encuentros en casa

Ciudad Obregón, Sonora.- El Club Yaquis de Obregón anunció este martes el par de encuentros de preparación que sostendrán en casa, de cara al arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

La Tribu dio a conocer en redes sociales que en estos dos juegos se medirán a los Naranjeros de Hermosillo los días jueves y domingo, con horarios de 19:00 horas para el primer duelo y de 18:00 para el segundo partido contra sus vecinos sonorenses.

La Tribu regresó a casa tras su gira por Arizona

Los Yaquis ya se encuentra entrenando en casa desde el pasado lunes, después de la gira que realizaron por Estados Unidos donde participaron en la Fiesta Mexicana de Beisbol que se realizó en Tucson, Arizona donde la escuadra cajemense enfrentó a los Naranjeros de Hermosillo, Algodoneros de Guasave, Jaguares de Nayarit y al anfitrión Tucson Team.

Dicha gira permitió observar a varios de los jóvenes peloteros que buscan una oportunidad con el equipo, además de conocer un poco de sus rivales de cara al inicio de las hostilidades de la próxima campaña del circuito invernal de la Costa del Pacífico.

Unroe y Allen ya sudan la camiseta con Obregón

También en territorio estadounidense se sumaron alguno de los refuerzos que vieron participación en la Liga Mexicana de Beisbol y de varias de las caras nuevas en esta temporada, como los cubanos Ariel Miranda, Vladimir Gutiérrez y Odrisamer Despaigne; así como el norteamericano Devin Sweet.

2?? ARRIBOS MÁS?uD83CuDFFB

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF5uD83CuDDE6El infielder norteamericano Riley Unroe y el patrullero panameño Allen Córdoba ya están entrenando con la TribuuD83EuDEE1 BIENVENIDOS #PuroYaquisuD83CuDFF9 pic.twitter.com/lWLJPdpk3K — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) October 7, 2025

De vuelta en casa, el equipo anunció la llegada de otros dos de sus refuerzos extranjeros, el infielder norteamericano Riley Unroe y el patrullero panameño Allen Córdoba, quienes ya se encuentran entrenando con la Tribu.

Con este par de encuentros, los Yaquis cerrarán su pretemporada y se alistarán para el arranque de la campaña 2025-2026, donde se medirán a los Cañeros en Los Mochis el próximo miércoles 15, con visita pagada el jueves 16 en Cajeme, donde se tiene preparada una gran fiesta inaugural por parte de la directiva obregonense.

Fuente: Tribuna del Yaqui