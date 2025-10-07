Mariners vencen a los Tigers y se colocan a un triunfo de la serie de campeonato de MLB

Detroit, Estados Unidos.- Luego de que el inicio del juego se retrasara por más de dos horas, los Seattle Mariners lograron vencer a los Detroit Tigers y se colocan a un triunfo de asegurar su boleto a la serie de campeonato de la Liga Americana y se enfrentarían al que resulte ganador entre la serie divisional de los Toronto Blue Jays y los New York Yankees. Los Tigers no pudieron aprovecharse de su localía y ahora se encuentran abajo en la serie, luego de haber ganado el primer duelo.

El ganador del encuentro fue Logan Gilbert, quien se apuntó su primera victoria en postemporada; el abridor derecho tuvo maniatada a la ofensiva de Detroit, pues solo le pudieron conectar cuatro imparables en las seis entradas que trabajó. El de Winter Park, Florida, solo permitió una carrera limpia y ponchó a siete rivales, sin otorgar bases por bola.

Las primeras dos entradas fueron retiradas en riguroso orden por ambos lanzadores, hasta que en el tercer capítulo cayeron las primeras rayitas para los visitantes. Víctor Robles comenzó la tanda conectando un doble y terminó llegando a la registradora con un sencillo de JP Crawford; la segunda anotación para los Mariners cayó impulsada con un indiscutible hacia la pradera central por parte de Randy Arozarena.

Al siguiente episodio, se amplió la ventaja para el conjunto de Seattle; Eugenio Suárez hizo valía de su estatus de cañonero y conectó su primer cuadrangular en los playoffs, poniendo la pizarra en tres carreras por cero. Luego de dos bases por bola consecutiva, Cal Raleigh trajo la cuarta rayita al pentágono con un imparable a los jardines.

Los Tigers se quitaron la blanqueada en la parte baja del quinto inning; Dillon Dingler recibió base por golpe y avanzó con toque de sacrificio, seguido por un sencillo de Javier Báez. Ya en la tercera almohadilla, se descolgó a la registradora con un batazo que se quedó dentro del cuadro.

Los Mariners terminaron de poner la diferencia en el marcador a base de poder, pues JP Crawford conectó un cuadrangular solitario en la parte alta de la sexta entrada y Cal Raleigh cerraría la jornada con dos cuadrangulares: Uno solitario en la octava entrada y en la novena entrada conectó otra bomba, con Randy Arozarena en los senderos.

Fuente: Tribuna del Yaqui