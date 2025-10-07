México golea a Chile y avanza a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20

Valparaíso, Chile.- La expectativa se cumplió y va en ascenso, ya que la Selección Mexicana le pegó 4-1 a Chile en los octavos de final de la Copa Mundial Sub 20, donde además demostró por qué es uno de los equipos favoritos a meterse hasta las últimas estancias.

Aunque el Tri tenía un gran escenario en contra, debido a jugar contra el local, en un estadio Elías Figueroa completamente lleno, México salió a proponer el partido desde el silbato inicial, con un futbol de toques rápidos que los chilenos jamás pudieron neutralizar.

Tal y como lo ha establecido Arce desde el arranque del torneo, Diego 'Chicha' Sánchez y Gilberto Mora comandaron la ofensiva de los aztecas; incluso el primer gol llegó gracias a esa ofensiva, pues el canterano de Tigres mandó un trazo largo para el de Xolos, quien acarició el balón para dejárselo a Tahiel Jiménez, quien definió de gran manera. Con ese marcador, ambas escuadras se fueron al descanso.

Lo liquidaron

Ya en el segundo tiempo, Chile salió más propositivo y llegaron a tener sus oportunidades, pero al 67’ llegó el segundo gol de México con el que sentenciarían a los locales. El tanto fue vía el sonorense Iker Fimbres, quien recibió un balón de Obed Vargas al borde del área y le pegó para superar al arquero.

El clavo en el ataúd llegó al 80’, luego de otra gran jugada de Diego Sánchez, quien le puso un 'taquito' a Fimbres, quien estuvo a nada de marcar un golazo de primera, pero el rebote quedó para Camberos, que puso el 3-0. Esa misma dupla se reencontró un par de minutos después, y de nueva cuenta el delantero de Chivas definió a la perfección y puso el cuarto de la noche.

Esperan al ganador de Argentina vs Nigeria para enfrentarlos el sábado en los cuartos de final.

Juan Rossel marcó el de la ‘honra’ para los chilenos al minuto 88, en un partido del que se esperaba más, debido a que los de Sudamérica eran locales, pero que los mexicanos liquidaron gracias a su buen futbol y gran presente de sus jugadores. México ahora ya espera rival para los cuartos de final, el mismo que saldría del duelo entre Argentina y Nigeria, que se verán las caras el miércoles 8 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui