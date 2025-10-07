Pugilistas sonorenses van por la conquista en torneo internacional de España

Alicante, España.- Los colores verde, blanco y rojo se harán presentes en el prestigioso Torneo Internacional Boxam 2025, que se desarrollará en La Nucía, Alicante, del 7 al 12 de octubre, donde México es una de las delegaciones favoritas.

El conjunto nacional estará conformado por 73 atletas, de los cuales dos son sonorenses: Gabriela Hernández Araujo y Marco Castañeda Salas, quienes además son candidatos a subir al podio y darle al país una medalla.

Esperanza de medalla

En el caso de Marco Castañeda, es una de las cartas fuertes que tiene el conjunto nacional, pues el hermosillense es dos veces medallista de la Olimpiada Nacional, oro el año pasado y plata este año (2025), además de que es uno de los prospectos más destacados que tiene Alfredo Caballero.

Castañeda brilló en la Olimpiada Nacional

Por su parte, Gabriela Hernández, de Cajeme, viene de conquistar la medalla de plata en la primera Copa América de Boxeo, que se realizó hace unos tres meses en Colombia. La 'Chocue' estará compitiendo en la categoría juvenil de los 70 kilogramos, mientras que el de la H subirá al ring en los 60 kilos.

En total son 73 pugilistas mexicanos los que verán acción, los cuales serán acompañados por nueve entrenadores y un delegado, quienes ya se encuentran en la ciudad del evento, a la espera del primer campanazo en La Nucía, Alicante. Cabe destacar que 12 países son los que tendrán actividad en el evento internacional de boxeo, donde destacan la delegación de Colombia, España, Reino Unido, Filipinas y México.

Cada uno de ellos lleva consigo el esfuerzo de sus familias, el respaldo de sus asociaciones estatales y la fuerza de todo un país que cree en ellos. Desde hoy, México se hace presente en el cuadrilátero europeo con la convicción de que cada golpe, cada asalto y cada triunfo será por nuestra bandera. Vamos con todo, México. Orgullo, disciplina y corazón", escribió la delegación azteca en redes.

Gabriela con la bandera de México

Será este miércoles 8 de octubre cuando se espera que los pugilistas tricolores hagan su debut en el torneo internacional, que tuvo su fecha de apertura este martes, donde se realizaron el sorteo de competencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui