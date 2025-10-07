Se arman, Cañeros de Los Mochis suman par de refuerzos extranjeros a sus filas

Los Mochis, Sinaloa.- El equipo de los Cañeros de Los Mochis continúa sumando piezas de cara a su participación en la próxima temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Se trata del infielder arubeño Dayson Croes y el lanzador estadounidense Colten Davis, quienes ya se encuentran sudando la casaca de los esmeraldas, buscando dejar su huella en el frígido circuito.

Croes espera hacer 'huesos viejos' con el equipo

Croes, de 25 años, quien fue anunciado por la organización a mediados de julio, es descrito como un infielder zurdo con gran habilidad parea hacer contacto. Durante 2025 fue firmado por los San Francisco Giants, con quienes dio muestra de su talento en todos los niveles jugando desde clase rookie hasta triple A. En el máximo nivel de las menores vio acción en catorce juegos con 15 imparables para un promedio de .349.

El equipo continúa con sus entrenamientos

En su primer día de entrenamiento Croes comentó sobre el entusiasmo por debutar y hacer un buen papel con Cañeros. “Yo tengo varios amigos que han jugado en esta liga, todos me dicen que es super competitiva, buen nivel, así que estoy super contento, estoy ready para hacer buenos números y más que nada ayudar al equipo”.

El arubeño ha jugado en nuestros país solo en torneos logrando destacadas participaciones como este año en la Baseball Champions League Americas. “He jugado varios torneos aquí en México, este año en Yucatán en el Baseball Americas, el año pasado en Jalisco con la selección de Holanda en el Premier 12, me ha encantado jugar aquí, la fanaticada es super bien”.

Davis, por su parte, es un joven lanzador derecho proveniente de Texas que llega con la mentalidad de competir y dejar huella en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El serpentinero de 25 años es oriundo de Corsicana, Texas, y egresado de la Universidad de Texas Rio Grande Valley (UTRGV), donde fue uno de los brazos más constantes del programa. Durante su carrera universitaria acumuló 197.1 innings, 182 ponches y un promedio de carreras limpias de 4.79, destacando por su control y capacidad para trabajar profundo en los juegos.

Colten Davis tendrá su primera experiencia en LMP

Colten llegó a Los Mochis buscando una oportunidad y desde los primeros días del campamento dejó en claro que no venía de paso. Tuvo participación en las giras de la Baja y Vallarta donde con su actitud alegre, personalidad competitiva y gran presencia en la loma, se ganó el respeto de sus compañeros y del cuerpo técnico, asegurando su lugar a base de trabajo y determinación.

Fuente: Tribuna del Yaqui