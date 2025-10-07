Selección Argentina pierde a jugador clave para el arranque de la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- A pesar de que quedan más de ocho meses para que la Selección Argentina haga su presentación en la Copa del Mundo 2026, tienen que comenzar a buscar desde ya diferentes opciones en su cuadro titular para su debut en la justa mundialista. Uno de los jugadores insignia de esta generación no estará disponible para su primer partido durante el Mundial debido a una sanción por parte de la FIFA.

La actual campeona del mundo consiguió la clasificación para la justa internacional más grande jamás organizada; los sudamericanos terminaron la clasificatoria de la Conmebol en la primera posición, luego de haber ganado 12 de los 18 compromisos que enfrentaron. Su último partido para asegurar el boleto al Mundial 2026 fue contra la Selección de Ecuador, quien también consiguió colarse a la Copa del Mundo por haber clasificado en segundo lugar.

Ya con ambos clasificados, afrontaron el partido sin tanta presión; los ecuatorianos se quedaron con la victoria por la mínima, luego del gol anotado por Enner Valencia en los minutos finales del primer tiempo. A pesar de que no estaba nada en juego, el argentino Nicolás Otamendi se hizo expulsar, lo que causará que se pierda el arranque de la justa mundialista.

Según el reglamento de la Federación Internacional de Futbol Asociación, cualquier jugador que se haga expulsar durante un partido oficial podrá ser acreedor de una suspensión de un juego; durante la tarde del 7 de octubre, la Comisión Disciplinaria de FIFA dio que Otamendi será castigado en el siguiente compromiso de carácter oficial con la Selección Argentina.

Si bien el conjunto sudamericano sostendrá una serie de partidos amistosos en los próximos meses, incluyendo un encuentro en Estados Unidos contra la Selección Mexicana, ninguno de ellos será considerado un partido oficial; es por eso que la penalización para Nicolás Otamendi será cumplida en el primer duelo que Argentina tenga en la Copa del Mundo 2026.

Por su parte, Ecuador tampoco podrá contar con Moisés Caicedo, quien recibió el cartón rojo en el mismo compromiso que Otamendi.

Fuente: Tribuna del Yaqui