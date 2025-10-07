Selección Mexicana vs Colombia; dónde ver EN VIVO el amistoso del 'Tricolor' en la fecha FIFA

Dallas, Estados Unidos.- La Selección Mexicana sigue completando su calendario con encuentros amistosos, luego de que no tuviera que disputar las eliminatorias de la Concacaf al ser uno de los países organizadores para la Copa del Mundo 2026; el conjunto 'Tricolor' se enfrentará a Colombia en el AT&T Stadium, protagonizando uno de los partidos más interesantes que se celebrarán en la fecha FIFA de octubre.

La escuadra nacional, encabezada por Javier Aguirre, presentó su lista de convocados para los dos amistosos que sostendrán; el 'Vasco' trajo de vuelta a jugadores que no han sido constantes en las recientes convocatorias, supliendo las lesiones de elementos que han formado parte del cuadro titular para la Selección Mexicana. La convocatoria la encabeza Santiago Giménez y Luis Malagón, además de contar con el sorpresivo regreso de Julián Quiñones y Carlos Acevedo.

El equipo 'Tricolor' comenzó su proceso de preparación para la próxima justa mundialista, durante el mes de septiembre, con dos partidos amistosos en Estados Unidos; primero, la Selección Mexicana se enfrentó contra Japón en el Oakland Colliseum, resultando con empate a cero goles, y completaron la gira al enfrentar a Corea del Sur en el Geodis Park. Durante esos encuentros, el mediocampista Edson Álvarez resultó con una lesión muscular, que lo dejó fuera de actividad por más de un mes.

El conjunto cafetalero ya consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 2026, por lo que estará usando los encuentros amistosos para comenzar a probar diversos jugadores y parados tácticos, con el fin de llegar en un buen momento al arranque de la justa mundialista.

COLOMBIA IS IN ??



They qualify for the 2026 FIFA World Cup uD83CuDFC6 pic.twitter.com/IMMDSliO4z — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 5, 2025

Detalles del Selección Mexicana vs Colombia en la fecha FIFA

Estadio: AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos

Fecha: Sábado, 11 de octubre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/TUDN/FOX

Durante este encuentro, se utilizará por primera ocasión la pelota oficial de la Copa del Mundo 2026; la 'Trionda' tendrá su primera incursión luego de su presentación en The Sphere de Las Vegas por parte de la FIFA y una famosa marca de ropa deportiva. El esférico ya ha sido utilizado durante los entrenamientos de la Selección Mexicana y ha dejado buenas impresiones entre los elementos aztecas.

#Deportes | El 'Tricolor' estrenará el balón de la Copa del Mundo 2026; usarán el 'Trionda' en amistosos uD83CuDDF2uD83CuDDFD?https://t.co/JgYX7cDxFo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui