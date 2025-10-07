Tomlin no se engancha, a pesar de que sus Steelers están sanos y en primer lugar

Pittsburgh, Estados Unidos.- La semana de descanso que tuvieron los Pittsburgh Steelers les sirvió no solo para recuperar fuerzas y reagruparse, sino también para afianzarse en la cima de la División Norte de la Conferencia Americana, aún después de no disputar un solo down.

Después de la semana 'bye' tras el primer juego de temporada regular en Dublín, Irlanda, una victoria histórica sobre los Minnesota Vikings que los impulsó a 3-1, los Steelers se vieron beneficiados de que los equipos que los perseguían se desviaron aún más del ritmo y, en algunos casos, se desordenaron aún más.

El equipo venció a los Vikings en su último encuentro

Los Cincinnati Bengals han perdido tres juegos consecutivos desde la lesión que sufrió Joe Burrow; los golpeados Ravens se han convetido en un desastre y vienen de quizás la derrota más desalentadora en el mandato de 18 años del entrenador John Harbaugh y los Cleveland Browns, que ocupan el último lugar de dicho sector, visitan el Acrisure Stadium el domingo con la segunda ofensiva más anotadora de la NFL y un mariscal de campo novato en Dillon Gabriel haciendo su segunda apertura en su carrera.

Pero esto no parece atraer demasiado a la polémica al entrenador Mike Tomlin, incluso si Pittsburgh es, por mucho, el equipo más saludable y exitoso (hasta ahora) en una división que no parece tan formidable como hace seis semanas.

"No me importa lo que pasó con otras personas, particularmente el fin de semana pasado", dijo Tomlin el martes. "Se trata de que salgamos del descanso y nos preparemos para nuestro juego esta semana. No soy un tipo de criticar el panorama general".

Tomlin prefiere enfocarse en su equipo

Tal vez así sea, pero el panorama también es bastante optimista para el equipo. El esquinero Joey Porter Jr. recuperado de su lesión en el tendón de la corva podría regresar a la alineación por primera vez desde el primer partido. El tobillo del apoyador externo Alex Highsmith estaba lo suficientemente bien como para practicar el lunes. Si pueden regresar, la defensa oportunista de Pittsburgh podría estar casi completamente sana por primera vez desde la primera mitad de la Semana 1, siempre y cuando el tendón de la corva del back defensivo Jalen Ramsey esté listo para jugar.

Y aunque Tomlin declinó admitir públicamente que estaba vigilando a los rivales de Pittsburgh, sus jugadores sí lo hicieron. "Estaba viendo todos los partidos de la AFC Norte", dijo Highsmith. "Fue agradable ver a esos equipos perder esta semana. Así que tenemos que aprovecharlo".

Los Steelers se enfrentan tanto a Cleveland como a Cincinnati en un lapso de cinco días durante las próximas dos semanas. Si pueden navegar con éxito, estarían bien posicionados para ganar la división por primera vez desde 2020.

Tomlin sigue siendo cauteloso, en parte porque le pagan para serlo. "Todavía es muy temprano en este proceso", dijo Tomlin. "Tenemos 13 juegos consecutivos por delante. Así que hay que seguir mirando".

Fuente: Tribuna del Yaqui