Tras baja de Burrow, los Bengals adquieren a Flacco en un canje con los Browns

Cincinnati, Estados Unidos.- La urgencia por enderezar el camino después de tres derrotas al hilo sin su estelar mariscal de campo, Joe Burrow obligó a los Cincinnati Bengals a echar mano de los servicios del veterano quarterback Joe Flacco.

Este martes, los Bengals (2-3) anunciaron la adquisición de Flacco de los Cleveland Browns junto con una selección de sexta ronda del draft de 2026, por una selección de quinta ronda la próxima temporada.

Joe is a gifted passer with a strong arm, and we are excited to have him on our team. pic.twitter.com/1DKoxVPQhK — Cincinnati Bengals (@Bengals) October 7, 2025

La llegada de Flacco a otro de los equipos de Ohio, se da principalmente porque Jake Browning ha tenido problemas desde que reemplazó a Burrow, quien está fuera por una lesión en el dedo del pie sufrida en la Semana 2.

Browning ha quedado a deber con Bengals

Con los Browns (1-4), Flacco inició los primeros cuatro juegos esta temporada, completando 93 pases de 160 intentos para un total de 815 yardas y dos touchdowns con seis intercepciones.

"Joe es un mariscal de campo experimentado con un buen historial de victorias", dijo el entrenador de los Bengals, Zac Taylor. "Es un líder con un conjunto de habilidades que se adaptará bien a nuestro personal. Es un pasador talentoso con un brazo fuerte, y estamos emocionados de tenerlo en nuestro equipo".

Taylor espera que Flacco les ayude a ganar

Flacco fue reemplazado por el novato Dillon Gabriel y jugó bien en la derrota de Cleveland por 21-17 ante Minnesota en Londres. Con este anuncio, el también novato Shedeur Sanders ahora asciende al puesto de suplente.

Flacco, quien fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl con los Baltimore Ravens hace 13 años, ha jugado para los Broncos, Jets en par de ocasiones, Eagles, Browns también en dos ocasiones, Colts y ahora los Bengals.

Flacco se ha convertido en un trotamundos

Si Flacco inicia el juego contra Green Bay esta semana, se convertirá en el séptimo mariscal de campo desde al menos 1950 en comenzar contra el mismo oponente dos veces en una temporada con un equipo diferente. Kyle Orton no lo hizo dos veces.

Cincinnati tuvo marca de 4-3 con Browning en 2023 y los llevó a una victoria de regreso en la Semana 2 contra los Jaguars después de que Burrow dejó el juego lesionado. Pero Cincinnati ha perdido cada una de sus tres aperturas y Browning tiene seis touchdowns y ocho intercepciones hasta ahora.

Fuente: Tribuna del Yaqui