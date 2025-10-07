Yankees reacciona y, de la mano del 'Juez' acorta distancia en la Serie Divisional de la Liga Americana

New York, Estados Unidos.- Después de dos juegos, donde recibieron 23 carreras, se anticipaba una noche de pesadilla en New York, pero los Yankees sacaron el orgullo deportivo y lograron remontar un juego que parcialmente tenían abajo frente a Toronto Blue Jays.

De la mano de su máxima estrella, Aaron Judge, los 'Bombarderos del Bronx' ganaron este martes 9-6 en casa, para así seguir con vida en playoffs y poner la Serie Divisional de la Liga Americana 2-1. Con el marcador abajo, el 'Juez' hizo estallar el Yankee Stadium con jonrón remolcador de par de carreras que, además de comandar la remontada de los locales, también le significó igualar el récord de David Ortiz de seis metrallazos en postemporada.

Azulejos ataca

Desde la primera entrada el juego fue de locura, pues Vladimir Guerrero Jr. volvió a aparecer para castigar a los Yankees, con jonrón de dos carreras ante los envíos del abridor Carlos Rodón. Este fue el tercer jonrón de esta serie para Guerrero en 10 turnos al bate, con siete carreras empujadas.

La reacción llegó rápida para los de la 'Gran Manzana', ya que en la parte baja de ese mismo inning, Giancarlo Stanton pegó sencillo remolcador y puso los cartones 2-1. Para la tercera, los de Toronto explotarían su ofensiva con un rally de cuatro rayitas, gracias a los imparables productores de Ernie Clement y Anthony Santander. En la parte baja de ese capítulo se haría presente Aaron Judge con doblete que mandó a Trent Grisham a casa. Posteriormente, Stanton, con elevado de sacrificio, acortaría distancia.

Dictó sentencia

Mientras que con el marcador 6-3, en la cuarta entrada 'El Juez' reviviría el espíritu Yankee, con un jonrón que igualaría los cartones a seis. Con esa reacción los locales no dejarían ir el partido, pues Jazz Chisholm Jr. rompió el empate con jonrón solitario. A su vez, Ben Rice y Austin Wells se encargarían de aumentar la ventaja con batazos productivos.

Al final, David Bednar se encargaría de sacar los últimos tres outs y cerrar con eso una sufrida victoria de Yankees, que este miércoles intentarán igualar la Serie Divisional en casa con Schlittler como el encargado de saltar a la lomita.

Fuente: Tribuna del Yaqui