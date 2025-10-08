Águilas del América aprovecha la fecha FIFA para recuperar a elementos lesionados

Ciudad de México.- Mientras algunos equipos de la Liga MX se preocupan por la semana sin actividad oficial que tendrán durante la fecha FIFA, las Águilas del América se podrían ver beneficiados, pues podrían recobrar a algunos de sus jugadores que han estado fuera de actividad por lesión. El conjunto de Coapa ha perdido a varios elementos en las jornadas recientes del Apertura 2025 y algunos podrían regresar para su siguiente compromiso.

En su partido más reciente del torneo, las Águilas perdieron a tres jugadores en el primer tiempo; previo al silbatazo inicial contra el Santos Laguna, el conjunto 'azulcrema' informó que el defensa uruguayo, Sebastián Cáceres, no estaría disponible por un dolor muscular. Antes de la primera media hora de juego, Allan Saint-Maximin resultó lesionado al intentar un balón dividido y José Zúñiga fue el tercero en lesionarse, teniendo que ser retirado en camilla.

Por suerte para el América, la fecha FIFA trajo un par de días libres, los cuales podrían ser aprovechados para que sus elementos lesionados terminen su recuperación y se integren al resto del grupo. Los únicos descartados para la jornada 12 son Dagoberto Espinoza, quien tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior y estará fuera hasta mayo del 2026, además del 'Pantera' Zúñiga, pues resultó con un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/jDqbKJG2es — Club América (@ClubAmerica) October 7, 2025

Es probable que las Águilas cuenten con el regreso de Cáceres y Álvaro Fidalgo, pues ambos futbolistas presentaron dolencias musculares leves, las cuales podrían solventarse con unos días libres. La duda para el América recae en Jonathan dos Santos y Henry Martín, pues tienen varias semanas sin poder disputar un encuentro oficial y, a finales de esta semana, se reintegrarán a los entrenamientos.

América uD83EuDD85



Las llegadas de Henry Martín, Jonathan dos Santos al Estadio Azulcrema.



Ambos trabajan en su rehabilitación para estar listos para el Clásico Joven ante Cruz Azul.



Además, visita especial esta noche con el ex Águila y seleccionado nacional, Julián Quiñones. pic.twitter.com/Vq7LklHNIJ — León Lecanda uD83EuDD81 (@Leonlec) October 5, 2025

André Jardine podría contar con un plantel semicompleto, luego de haber tenido que experimentar en sus más recientes compromisos; las Águilas del América tendrán un duro partido durante la jornada 12 del Apertura 2025, pues se medirán contra el Cruz Azul. 'La Máquina' se encuentra en la cuarta posición de la tabla, solo un punto por detrás de las Águilas.

Fuente: Tribuna del Yaqui