Ángel 'Tashiro' Fierro recibe sanción 'indefinida'; pateó a su rival durante un combate de boxeo

Tijuana, Baja California. - Una dura sanción recibió el boxeador tijuanense, Ángel 'Tashiro' Fierro, luego de haber propinado una patada en medio de una pelea de box a Abraham 'Bombi' Cordero. El incidente sucedió el sábado, 4 de octubre, en la pelea que encabezaba la función del Auditorio Municipal de Tijuana; la acción fue catalogada como un acto antideportivo y fue acreedor de una sanción indefinida.

El 'Tashiro' se presentaba en su casa, para intentar recobrar el buen camino; luego de haber renunciado a su combate contra Isaac 'Pitbull' Cruz a solo dos horas de la ceremonia de pesaje, el púgil tijuanense partía como favorito, pero en los primeros rounds de la pelea perdió la cabeza y agredió a su rival. Luego de que el referee los separara, Ángel Fierro pateó al 'Bombi' Cordero, siendo descalificado de manera instantánea.

Luego de haber sostenido una reunión durante la tarde del martes, 7 de octubre, la Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana definió la sanción que impondrían ante el 'Tashiro'; el presidente del organismo, Carlos Flores, dio los pormenores del ejemplar castigo que recibirá el deportista bajacaliforniano.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A TASHIRO?



Ángel Fierro "PERDIÓ LA CABEZA" y SOLTÓ UNA PATADAuD83EuDD2FuD83EuDD4A



Fierro perdió los estribos y fue DESCALIFICADO pic.twitter.com/kjbQwzLg54 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 5, 2025

"Hemos llegado a una resolución sobre el caso de ‘Tashiro’, que ha sido suspendido de manera indefinida", precisó el presidente de la Comisión; según lo explicado por el mandamás del ente, Ángel Fierro estará por lo menos, seis meses fuera de actividades y el castigo se podría extender por más de un año, lo cual será evaluado por parte de la misma comisión.

En este caso es un mínimo de seis meses y que se puede extender hasta 12 o más meses, dependiendo del progreso que él vaya mostrando en los requisitos y varios puntos que le solicitamos al boxeador y su esquina".

El organismo enfatizó que dicha sanción debe sentarse como un precedente para que otros deportistas controlen sus impulsos y puedan garantizar el bienestar de los combatientes, asegurando que las acciones dentro y fuera del ring, se cumplan según los estatutos.

Suspensión indefinida a ‘Tashiro’ Fierro??



La Comisión de Tijuana dijo que Ángel ‘Tashiro’ Fierro fue suspendido indefinidamente (entre 6 y 12 meses) tras patear a rival. El próximo viernes tendrán nueva reunión con el peleador, presente hoy con una lesión en el brazo izquierdo pic.twitter.com/3WF2ejYgJD — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) October 8, 2025

En las próximas semanas, se reunirán el equipo de Ángel Fierro, así como del 'Bombi' y los representantes de la Comisión de Box, para revisar avances y determinar si el boxeador puede reincorporarse a los entrenamientos y combates oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui