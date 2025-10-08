Aryna Sabalenka supera un susto inicial y avanza en el Abierto de Wuhan

Wuhan, China.- Aryna Sabalenka parecía ‘oxidada’ en su primer encuentro desde que consiguió su cuarto Grand Slam en el US Open; incluso, sufrió un susto inicial antes de imponerse el miércoles por 4-6, 6-3, 6-1 a Rebecca Sramkova en el Abierto de Wuhan.

Sabalenka, que viene de ganar el Abierto de Estados Unidos, quebró a su oponente, clasificada en el puesto 68, en el juego inicial del set final y no se detuvo hasta convertir su segundo punto de partido para ganar en casi dos horas (1:58).

Sabía que después de ese pequeño descanso... no sería tan fácil volver a mi ritmo”, dijo Sabalenka en la entrevista de cancha. "Estoy realmente contenta de que en el segundo set encontré mi juego y avancé, y creo que jugué realmente bien".

Sabalenka comenzó su remontada rompiendo a su oponente en el cuarto game del segundo set para adelantarse 4-1. Salvó cuatro puntos de quiebre en el séptimo juego. Ahora enfrentará a Liudmila Samsonova (16), quien remontó para vencer 3-6, 6-3, 6-1 a la campeona del Abierto de Australia 2020, Sofia Kenin.

Sabalenka, quien se tomó unas vacaciones griegas después de su segunda victoria consecutiva en Flushing Meadows, se retiró del Abierto de China de la semana pasada, otro evento de nivel WTA 1000 para centrarse en defender su corona en Wuhan. Ahora, la número uno del mundo y campeona defensora tiene récord de 18-0 em Wuhan, donde ha ganado los títulos en 2018, 2019 y 2024.

En más resultados de la jornada del miércoles, Jessica Pegula perdió dos veces el servicio mientras servía para el partido en el tercer set, pero se recuperó para superar a Hailey Baptiste en un apretado desempate y avanzar.

Pegula, sexta cabeza de serie, venció a su compatriota estadounidense 6-4, 4-6, 7-6 (6) en su séptimo punto de partido para llegar a la tercera ronda. En la siguiente ronda, Pegula, quien perdió en las semifinales del Abierto de China la semana pasada, jugará contra la novena cabeza de serie Ekaterina Alexandrova, quien venció a la estadounidense Ann Li 7-6 (5), 6-2.

