Bengals no pierden el tiempo y le dan a Flacco la titularidad como quarterback

Cincinnati, Estados Unidos.- Urgido por los malos resultados y a sabiendas de lo que un veterano como Joe Flacco puede aportar al equipo, Zac Taylor entrenador de Cincinnati no perdió mucho tiempo y de inmediato disipó cualquier duda sobre el papel del mariscal de campo con los Bengals.

“Bienvenido”, fue lo primer que Taylor le dijo a Flaco cuando se conectó con él por teléfono después de que los Bengals lo adquirieran de los Cleveland Browns el martes. Lo segundo fue decirle a Flacco que sería titular el domingo contra los Green Bay Packers.

Joe is a gifted passer with a strong arm, and we are excited to have him on our team. pic.twitter.com/1DKoxVPQhK — Cincinnati Bengals (@Bengals) October 7, 2025

"Solo lo he visto una vez antes de que viniera aquí, pero conozco su juego", dijo Taylor el miércoles después de anunciar que Flacco sería titular. "Jugué contra él no sé muchas veces, muchas veces. Muy cómodo con su estilo, los conceptos en los que ha sido bueno, las cosas que encajan con nosotros que hacemos. La terminología allí es mucho remanente, más de lo que hubiera anticipado, así que siento que podemos ponerlo al día rápidamente".

Taylor confía en la experiencia del veterano pasador

Taylor envió a la banca a Jake Browning después de tres aperturas que resultaron en derrotas aplastantes. En esos tres juegos, Browning completó el 64.1 por ciento de sus pases y lanzó cinco intercepciones.

Y con los Bengals con un récord de 2-3 en una AFC Norte, la oficina principal exploró el mercado de cambios por un nuevo mariscal de campo titular y aterrizó en Flacco, un veterano de 40 años.

"Es un gran pasador", dijo Taylor. "Tenemos que expandir todas las áreas de nuestra ofensiva para ser mejores, para ser eficientes, para correr mejor el balón, para proteger, todo ese tipo de cosas. El rasgo número 1 que estás buscando es un tipo que pueda operar tu sistema y lanzar el balón. Joe siempre ha sido un tremendo pasador en esta liga y lo ha visto. Tenemos armas tremendas con las que puede jugar, así que estoy emocionado de verlo hacerlo".

Los Browns lo dejaron libre apostando al futuro

Flacco debutó en 2008 y ha jugado exactamente en 200 partidos de la NFL. Abrió esta temporada como mariscal de campo titular de los Browns, y casi llevó a ese equipo a una victoria sobre los Bengals en la Semana 1.

"Es diferente a un mariscal de campo joven que llega tratando de aprender el sistema y entender lo que una defensiva está tratando de hacer para desafiarte", dijo Taylor. "Ha jugado contra Green Bay este año, por lo que ya ha pasado por una semana de preparación. Esa es la parte buena. La comunicación y el ritmo semanal son quizás diferentes y únicos. Ya está preparado para este oponente”.

Fuente: Tribuna del Yaqui