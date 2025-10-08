Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot: ¿A qué hora y en qué canal ver UFC Río en México?

Río de Janeiro, Brasil.- El sábado 11 de octubre de 2025, UFC regresa a Río de Janeiro con una cartelera encabezada por la pelea de Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot en la Arena Farmasi. Esta función, también denominada como UFC Fight Night 261, marca un esperado regreso a tierras cariocas y que mejor que con la presencia del local 'Do Bronx', excampeón de peso ligero, quien se enfrentará al polaco que entró como sustituto por la lesión del azerbaiyano Rafael Fiziev.

En la coestelar de UFC Río tenemos el combate de Deiveson Figueiredo vs. Monte Jackson, en un duelo que promete acción de principio a fin. Figueiredo, exmonarca de peso mosca, busca regresar a la senda de la victoria frente al estadounidense, quien intentará seguir escalando en el ranking de las 135 libras. La cartelera también contará con el regreso del peleador español, Joel Álvarez, que hará su debut en peso welter ante el local Vicente Luque.

Charles Oliveira se presenta a este enfrentamiento tras perder la oportunidad de recuperar el título de las 155 libras, cuando perdió ante Ilia Topuria en UFC 317, evento realizado apenas el 28 de junio del presente año. El originario de São Paulo se caracteriza por su destreza en el suelo y para muestra está su récord del peleador con más sumisiones en UFC, con un total de 16. Durante su trayectoria ha vencido a exponentes de la talla de Tony Ferguson, Dustin Poirier y Justin Gaethje.

Mateusz Gamrot, por su parte, cuenta con un competitivo historial de 25-3 y ha desarrollado una reputación sólida como un peleador versátil, con especialidad en lucha y grappling. El estilo de pelea de 'Gamer', como apodan al polaco, representa una amenaza para Oliveira, ya que combina un estilo de lucha con resistencia y alto Fight IQ. Entre sus mejores victorias está aquella vez que salió con la mano en alto ante Arman Tsarukyan, primero en el ranking de peso ligero.

Cartelera principal del UFC Río

Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot: peso ligero.

Deiveson Figueiredo vs Monte Jackson: peso gallo.

Vicente Luque vs Joel Álvarez: peso welter.

Jhonata Diniz vs Mario Pinto: peso pesado.

Ricardo Ramos vs Kaan Ofli: peso pluma.

Lucas Almeida vs Michael Aswell: peso pluma.

Cartelera preliminar del UFC Río

Jafel Filho vs Clayton Carpenter: peso mosca.

Vitor Petrino vs Thomas Petersen: peso pesado

Bia Mesquita vs Irina Alekseeva: peso Gallo.

Lucas Rocha vs Stewart Nicoll: peso mosca.

Valter Walker vs Mohammed Usman: peso pesado.

Julia Polastri vs Karolina Kowalkiewicz: peso paja.

Luan Lacerda vs Saimon Oliveira: peso gallo.

Cartelera y horarios para el #UFCRio



El evento comienza:

uD83CuDDF8uD83CuDDFBuD83CuDDE8uD83CuDDF7uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDECuD83CuDDF9uD83CuDDEDuD83CuDDF3: 2pm

uD83CuDDEAuD83CuDDE8uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDDEFuD83CuDDF2uD83CuDDF5uD83CuDDEAuD83CuDDF5uD83CuDDE6:: 3pm

uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83CuDDF5uD83CuDDF7uD83CuDDE8uD83CuDDFAuD83CuDDE7uD83CuDDF4uD83CuDDE9uD83CuDDF4: 4pm

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDFEuD83CuDDE8uD83CuDDF1uD83CuDDF5uD83CuDDFEuD83CuDDE7uD83CuDDF7: 5pm

uD83CuDDEEuD83CuDDE8: 9pm uD83CuDDEAuD83CuDDF8: 10pm



Las estelares 3hs más tarde ? pic.twitter.com/oz2HIFMVES — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) October 7, 2025

Dónde ver México UFC Río: Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot

Sede: Arena Farmasi

Arena Farmasi Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Sábado 11 de octubre de 2025 Hora.

Preliminares: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Cartelera estelar: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox Sports Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui