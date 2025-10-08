El piloto de sangre sonorense Ernesto Rivera brilla en sus primeros ensayos en la F3

Jérez, España.- Ernesto Rivera demostró por qué es una de las grandes apuestas que tiene Red Bull en el automovilismo, ya que el jovencito brilló en sus primeras pruebas de pretemporada de la Fórmula 3 (F3) este miércoles 8 de octubre.

Fue la semana pasada cuando se confirmó que el de sangre sonorense dejaría la Eurocup-3, para dar el salto el próximo año a la F3, con Campos Racing, en uno de los movimientos más importantes de su todavía joven, pero prometedora carrera.

El mexicano fue el más rápido en la segunda práctica del día en Jerez con un tiempo de 1:30.605, solamente un peldaño abajo de su compañero Ugo Ugochukwu. Se espera que en los campos de entrenamiento, Ernesto Rivera siga dominando la parrilla y llegue más que encendido el próximo año a la Fórmula 3.

Fastest per session uD83DuDCA8



Jerez post-season testing



DAY 1 AM - Alessandro Giusti 1:30.732

DAY 1 PM - Tuukka Taponen 1:31.980

DAY 2 AM - Ugo Ugochukwu 1:30.012 uD83DuDD25

DAY 2 PM - Ernesto Rivera - 1:30.605 #F3 #F3Testing pic.twitter.com/UMnn2VaAGR — Formula 3 (@Formula3) October 8, 2025

Gran momento

Cabe destacar que, a falta de una carrera para que culmine la temporada 2025 de la Eurocup-3, Rivera se encuentra entre los mejores tres pilotos del mundo y recientemente subió al podio en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Además, fue el año pasado cuando el piloto en ascenso logró firmar con la escudería de Campos Racing, con quien comenzó su camino profesional, compitiendo en la Fórmula 4, donde dejó grandes números, y recientemente en la Eurocopa-3.

Ernesto Rivera es un talento mexicano en ascenso en el mundo del automovilismo. Forma parte del equipo Red Bull Junior desde otoño de 2024 y compite en la Eurocup-3 con Campos Racing. Su trayectoria en el automovilismo ha sido rápida e impresionante, marcada por actuaciones destacadas tanto en karting como en monoplazas”, se lee en la descripción del de padres sonorenses.

Termina P2 Ernesto Rivera en los tiempos combinados de los dos días de pruebas en Jerez de @Formula3.



El mejor tiempo fue de Ugo Ugochukwu en la mañana española de este miércoles, 1:39.012. Rivera marcó 1:30.209.



La próxima semana en Barcelona habrá otros 2 días de pruebas. pic.twitter.com/7cbgIIf2hz — David Sánchez Olmos uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDF33 (@DSORacing) October 8, 2025

Cabe destacar que el azteca, hasta el momento, ha seguido los pasos de Sergio Pérez, ya que el tapatío, quien ya brilló en la F1, también corrió para Campos Racing con el equipo Addax Team. 'Checo' participó en GP2 Asiática y GP Series, logrando cinco triunfos, siete podios y fue campeón de la GP2 Series. A su vez, Ernesto ha cosechado títulos en México y en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui