Fallece Miguel Ángel Russo; el exitoso entrenador de Boca Juniors que tuvo su paso en la Liga MX

Ciudad de México.- El balompié mundial se encuentra de luto, pues el entrenador argentino, Miguel Ángel Russo, falleció a los 69 años de edad, luego de perder la dura batalla contra el cáncer; el estratega dejó una carrera llena de éxitos, entre los que destacan varios títulos internacionales y su paso por la Liga MX, con el extinto Monarcas Morelia.

Miguel Ángel Russo tuvo una brillante carrera dentro de las canchas, pero se terminó opacando por lo realizado desde el banquillo; con el equipo Estudiantes de La Plata, se convirtió en el máximo referente de su generación, pues disputó más de 400 partidos en las 13 temporadas que perteneció al club. Además, destacó en el campeón Metropolitano de 1983 y en el Nacional de 1984, donde tuvo por entrenador a Eduardo Luján Manera.

Su primer contacto como entrenador se dio en 1990, cuando se puso al mando del Lanús, haciendo que subiera a la primera división del futbol argentino. Se convirtió en especialista para llevar a otros equipos a la máxima categoría, pues repitió la hazaña con Estudiantes en 1995 y en el 2000 a Los Andes.

Boca Juniors manager and Argentina legend Miguel Ángel Russo has passed away at 69.



Terrible news comes from Argentina as Russo passed away after long fight with cancer.



QEPD. ??uD83DuDD4A? pic.twitter.com/ik1fXMKAAW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2025

Sus títulos más grandes fueron con el Millonarios, cuando logró el bicampeonato en la Copa Libertadores de 2017 y 2018, además del campeonato de dicho certamen para Boca Juniors en el 2007, con quienes vivió tres ciclos distintos y partió de este mundo siendo el entrenador del conjunto xeneize. La última ocasión que Russo estuvo presente en un partido de futbol fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba.

Mediante las redes sociales del equipo azul y amarillo, se dio a conocer la lamentable noticia. "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor".

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Miguel Ángel Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata el 31 de julio de 2017 y luego se extendió hacia su vejiga; a pesar de la enfermedad, el entrenador no renunció a su puesto y, luego de tan lamentable diagnóstico, logró hacerse con los títulos de la Superliga en dos ocasiones, además de una Copa de la Liga Profesional.

Fuente: Tribuna del Yaqui