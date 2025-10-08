Giannis podría dejar a los Bucks, Ernesto Rivera ya entrena en Fórmula 3 y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- El mundo deportivo se encuentra en constante movimiento, debido a las Finales de la WNBA, la postemporada en MLB y el pronto inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás los acontecimientos que están marcando la pauta en la agenda deportiva.

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20

¡Es oficial! México enfrentará a la Selección de Argentina en las semifinales del Mundial Sub 20. Los argentinos vienen de vencer 4-0 a los seleccionados de Argelia, lo cual representará una gran prueba para los dirigidos por Eduardo Arce.

Ernesto Rivera empieza a probarse en la F3

Ya empezaron las prácticas de Ernesto Rivera en Fórmula 3. El joven piloto mexicano, de apenas 16 años de edad, causó furor este miércoles 8 de octubre tras liderar la segunda sesión de práctica de cara a la postemporada 2025.

Giannis podría ser cambiado de equipo en el futuro

Los rumores se encendieron entre los amantes de la Fórmula 1 tras revelarse que Giannis Ougko Antetokounmpo podría unirse al Miami Heat. Y además, debido a las pláticas que sostuvieron Bucks y Knicks, el propio jugador greco-nigeriano no descartó un cambio en el futuro.

