Gilberto Mora está en el radar del Barcelona; el club español habría comenzado el acercamiento

Ciudad de México.- A falta de una semana para cumplir los 17 años, Gilberto Mora se ha convertido en la cara del balompié nacional; el canterano de los Xolos de Tijuana se encuentra teniendo un desempeño excepcional con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo sub-20, es por eso que varios clubes en Europa han mostrado interés por firmar a la joven promesa azteca. Unos medios han señalado que el Barcelona ya comenzó con los acercamientos al jugador.

Mora ha sido la sensación en los últimos meses; su nombre se puso en el radar internacional, luego de convertirse en factor clave para que México se quedara con el título de la Copa Oro 2025. Con los Xolos, Gilberto se convirtió en el jugador más joven que tiene actividad en la Liga MX y su participación en la justa mundialista de la especialidad ha terminado por catapultar su nombre a una fama mundial.

Según indicó el periodista César Luis Merlo, quien se especializa en el mercado de fichajes en el viejo continente, el Barcelona dio un paso al frente y comenzó con el acercamiento al entorno del jugador; el reportero informó que la actuación de Mora ante la Selección de España habría convencido a los altos mandos del equipo. El capitán de la Selección Mexicana tuvo una actuación sobresaliente ante el conjunto ibérico, marcando dos goles.

César Luis adelantó que el Barcelona ya contactó al círculo cercano del jugador, para conocer su entorno y la situación que lo rodea; a pesar del acercamiento, los Xolos de Tijuana no han puesto un precio para el fichaje del jugador y la escuadra catalana no ha realizado una oferta formal. El Barcelona cuenta con varios mexicanos que destacaron en su historia, como Rafael Márquez y los hermanos Dos Santos, lo que podría ayudar para que se concrete el fichaje de Mora.

uD83DuDEA8Un gigante de Europa se interesó en la situación de Gilberto Mora. Acá te cuento los detalles sobre la posible venta del crack mexicano. uD83DuDCF9??https://t.co/PyctcX7ulq pic.twitter.com/Ji7QQmQHpG — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 8, 2025

Antes de que comenzara el Mundial sub-20, varios medios europeos aseguraron que el Manchester United había enviado a sus visores para seguir de cerca el desempeño del jugador; con el transcurso de la justa internacional, se han ido sumando grandes clubes del viejo continente como el Manchester City, el Real Madrid y el Barcelona, siendo este último el que parece tomar la delantera en las negociaciones.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDArsenal, Barcelona, Real Madrid and Manchester City are all tracking Mexican wonderkid Gilberto Mora.



The 16-year became the third youngest player to feature in Liga MX history last season and he's impressed this campaign, with three goals in eight appearances. pic.twitter.com/rR2Cz927TX — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui