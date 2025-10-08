Javier Aguirre 'frena' a Gilberto Mora; no jugará para el 'Tricolor' en la Copa del Mundo

Ciudad de México.- Gilberto Mora se ha convertido en el mayor referente del balompié en México, pues apunta para estar dentro de la élite del futbol mundial en un par de años. El canterano de los Xolos de Tijuana se ha convertido en la cara de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo sub-20, siendo el capitán y el mayor goleador con el conjunto 'Tricolor', apuntándose tres anotaciones, además de dos asistencias.

Mora pintaba para tener un año muy exigente, pues además de su amplia actividad con su club en la Liga MX, sería requerido para tres torneos con el seleccionado nacional. Gilberto fue considerado para formar parte del conjunto azteca para la Copa del Mundo sub-20, la cual sigue en curso; de igual manera, se planeaba que asistiera al Mundial sub-17 y, luego de eso, se evaluaría su desempeño para ser convocado por la selección mayor para la Copa del Mundo 2026.

Gilberto Mora vs Brazil. uD83CuDFA9uD83CuDDE7uD83CuDDF7



16 years old. A world class talent. uD83DuDD25



pic.twitter.com/7DMACModv5 — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) September 29, 2025

De acuerdo con los informes más recientes, Javier Aguirre habría frenado su participación en la siguiente justa mundialista, pues será convocado para los dos encuentros amistosos que tendrá la Selección Mexicana en noviembre; el arranque de la Copa del Mundo sub-17 será en los primeros días de noviembre, lo cual deja sin tiempo de recuperación al futbolista de 16 años, lo que podría causar una lesión.

El conjunto mexicano se enfrentará a Uruguay a mediados de noviembre en el Estadio Corona, casa del Santos Laguna, y también se medirá contra la Selección de Paraguay el 18 de noviembre en el Alamodome; para ambos equipos, el mediocampista del conjunto fronterizo estaría considerado por el 'Vasco', razón por la cual se optó que no asistiera a la justa mundialista para los menores de 17 años.

Bajo la tutela de Javier Aguirre, Gilberto Mora ha tenido grandes oportunidades con la Selección Mexicana mayor, pues además de disputar un par de encuentros amistosos, recibió la titularidad durante la Copa de Oro 2025, donde se terminó convirtiendo en referente para alzar el título del certamen.

Aunado a eso, Mora tendrá que regresar con su club fronterizo, el cual se encuentra disputando por permanecer dentro de los lugares que le permitan ingresar a la Liguilla por primera ocasión en varios años y, sin duda, tendrán que echar mano de la joven promesa.

Fuente: Tribuna del Yaqui