Las Aces apelan a su experiencia de campeón para tomar ventaja en las Finales WNBA

Las Vegas, Estados Unidos.- Después de conseguir sus dos únicos títulos como visitantes en 2022 (Connecticut) y 2023 (Nueva York), el jugar fuera de casa en la continuación de las Finales WNBA no es algo que intimide a Las Vegas Aces cuando enfrenten al Mercury en Phoenix en el Juego 3 el miércoles.

Tampoco sería algo nuevo para las Aces si pierden el tercer encuentro ante el Mercury, tal y como sucedió en ambos años del título antes de terminarlo en el Juego 4. La única diferencia ahora es que esas series fueron al mejor de cinco, por lo que Las Vegas tienen un poco más de trabajo este año con las Finales al mejor de siete por primera vez si quieren ganar su tercer campeonato en cuatro años.

También está el hecho de que el núcleo de esos equipos campeones permanece en su lugar, con la cuatro veces MVP, A'ja Wilson y sus compañeras All-Stars, Jackie Young y Chelsea Gray. Jewell Loyd fue una jugadora clave en dos equipos campeones de Seattle.

Estas jugadoras saben que el trabajo no está hecho y que cualquier cantidad de cosas pueden cambiar el impulso de una serie. Las Aces experimentaron eso hace dos años cuando Gray y Kiah Stokes no jugaron en el partido decisivo debido a lesiones en el pie, aunque Las Vegas aún logró la victoria.

"No quieres tener un vestuario satisfecho porque aún no hemos llegado a ese punto", dijo la entrenadora de Aces, Becky Hammon. "Todo lo que hicimos fue lo que se supone que debemos hacer. Se suponía que debíamos cuidar nuestra cancha local".

Dana Evans, las Aces van por todo a Phoenix

Las Aces también han sido un equipo resiliente, superando un comienzo de 14-14 que fue coronado por una derrota en casa de 53 puntos ante Minnesota. Luego obtuvieron 16 victorias consecutivas para pasar de la burbuja de los playoffs al sembrado número 2.

Luego, la postemporada volvió a poner a prueba la determinación de Las Vegas, con Seattle y un equipo de Indiana agotado permitiendo que las Aces llegaran hasta el final. Si las Aces ganan el Juego 3, pondrían a las Mercury en una situación casi imposible. Pero una victoria de Phoenix el miércoles establecería un Juego 4 que podría igualar al Mercury.

Alyssa Thomas y el Mercury buscan remontar en casa

Las Aces han vencido a las Mercury en cinco de seis partidos entre la temporada regular y las Finales, por lo que claramente tienen la ventaja. Pero las series pueden girar y girar rápidamente, y el Mercury hará todo lo posible en su casa para al menos que sea competitivo.

"Eso es parte de nuestra identidad", dijo la escolta de Mercury, Kahleah Copper. "Pero creo que realmente tenemos que asegurarnos defensivamente. Creo que en (el Juego 2) en general, se trataba de tener algo de pelea y lo perdimos. Pero pasemos al siguiente. Serie de siete juegos".

Fuente: Tribuna del Yaqui