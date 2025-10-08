Los Águilas de Mexicali finalizan su pretemporada en Arizona con victoria ante Tucson

Tucson, Estados Unidos.- A poco menos de una semana para que arranque de manera oficial la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), uno de los equipos que verán actividad en la jornada inaugural, los Águilas de Mexicali, ya cerraron su gira de entrenamientos que realizaron en Arizona.

Los cachanillas cerraron su pretemporada con triunfo sobre el Tucson Baseball Team, al son de 4 carreras por 3 en un encuentro pactado a 7 entradas, este 8 de octubre en una gran entrada en el Kino Sport Complex, de dicho estado.

Dentro de las acciones, con el marcador en favor de Tucson Baseball Team 3-0, los Águilas se hicieron en la pizarra en la apertura de la sexta entrada con sencillo productor de Gilberto Carrera; posteriormente, los 'Caballeros' lograron la igualada cuando Alen Pineda conectó limpio doblete para dejar el escenario listo para Oliver Carrillo, quien con metrallazo igualó las acciones.

¡SE TERMINA EL ENCUENTRO CONTRA TUCSON!???uD83DuDD25uD83EuDD85



Los Caballeros Águila se lleva el encuentro ante Tucson Baseball Team. Los Emplumados siguen con gran paso en su preparación de cara al inicio de la Temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.uD83DuDD25uD83CuDFDF?#SiempreÁguilas pic.twitter.com/JbYr5yyk9T — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) October 8, 2025

Por otra parte, Manuel Orduño se encargó de darle la ventaja a los fronterizos con sencillo en la apertura de la octava tanda para dejar los cartones 4 carreras por 3. Con este resultado, los Águilas de Mexicali vencieron al Tucson Baseball Team en tres compromisos que tuvieron de exhibición.

Al montículo subieron por los ganadores César Vargas, quien hizo su estreno con Águilas, y Gabriel Ponce, con tres episodios cada uno, contando con los relevos de Eli Villalobos y Juan Robles para mantener la ventaja y apagar la ofensiva de Tucson.



Ahora, los Águilas de Mexicali regresan a El Nido para continuar con su entrenamiento este jueves 9 de octubre. Posteriormente, jugarán el viernes 10 en Calexico, el sábado 11 volarán al municipio de San Luis Río Colorado y el domingo 12 de octubre en el Valle de Mexicali, en el Ejido Plan de Ayala, en lo que será el cierre oficial de los canchanillas.

¡JUÁREZ PRESENTE EN LOS CAMPOS DE ENTRENAMIENTO!???uD83DuDD25uD83EuDD85



Víctor Juárez ya reportó con el Club Emplumado en busca de llegar a su máximo nivel de cara al arranque de la Temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.uD83CuDFDF?uD83DuDD25



Más información en: https://t.co/6hR4zr8mgs… pic.twitter.com/PtFb3ne7lr — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) October 7, 2025

Cabe destacar que los 'emplumados' harán su debut de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el próximo 14 de octubre cuando se midan ante los campeones, los Charros de Jalisco, en el Estadio Panamericano. Mientras que un día después le tocará a los tapatíos viajar al Nido y enfrentar a los Águilas de Mexicali, en lo que será una de las series inaugurales más atractivas del beisbol invernal, debido al nivel de peloteros que tienen ambos clubes en sus respectivos rosters.

Fuente: Tribuna del Yaqui