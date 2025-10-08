Los Cubs vencen a los Brewers y se adelantan en la serie divisional de la Liga Nacional

Chicago, Estados Unidos.- En un apretado encuentro que se definió por la mínima, los Chicago Cubs hicieron valer la localía y vencieron a los Milwaukee Brewers, quienes no han podido refrendar haber sido el mejor equipo durante la temporada regular, pues a pesar de que comenzaron arriba en la serie divisional, ahora se encuentran a una derrota de ser eliminados en la contienda por llegar a la Serie Mundial.

Las piezas en la loma se movieron pronto, quedando la mayor parte del encuentro para los relevistas; a pesar de solo haber recibido dos carreras, el abridor por parte de los Cubs, Jameson Taillon, fue sacado del encuentro con cuatro entradas lanzadas. El ganador del encuentro fue Drew Pomeranz, quien se encargó de lanzar una entrada sin permitir daño y recetó dos ponches. Durante el resto del partido, el bullpen de Chicago permitió solo dos imparables y una carrera limpia.

Ambos equipos anotaron en la primera entrada, pero el rally para los locales fue suficiente para asegurar la victoria; Christian Yelich comenzó el encuentro con un batazo de dos estaciones, seguido por Brice Turang, quien negoció una base por bola, y William Contreras llenó las almohadillas con un fly que cayó entre tres defensivos de los Cubs. El encargado de traer la primera anotación fue Sal Frelick con un elevado al jardín izquierdo.

La ventaja para Milwaukee se esfumó en el primer turno al bat, pues Michael Busch conectó su tercer cuadrangular en la postemporada 2025, empatando los cartones. El ataque continuó con un sencillo por parte de Nico Hoerner y las bases se llenaron con un par de bases por bola.

Tie ballgame ??



Michael Busch belts one at Wrigley Field! pic.twitter.com/Ai2GOOWJC7 — MLB (@MLB) October 8, 2025

Ya con dos hombres fuera, Pete Crow-Armstrong conectó un indiscutible hacia la pradera de la derecha, enviando al frente en el marcador a los locales y la cuarta carrera para los Cachorros; entró por un wild pitch del lanzador recién ingresado, Nick Mears. Estas cuatro carreras bastaron para que los Cubs aseguraran la victoria.

Pete plates two more! pic.twitter.com/ipivurE8Ut — Chicago Cubs (@Cubs) October 8, 2025

Los Brewers se acercaron en el marcador en la cuarta entrada con una carrera producida para Jake Bauers y en la séptima con un cuadrangular solitario para Jake Bauers, aunque no fue suficiente para empatar el marcador.

Fuente: Tribuna del Yaqui