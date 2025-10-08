Mateo Levy estará listo para los cuartos de final con la Selección Mexicana en el Mundial sub-20

Valparaíso, Chile.- Las buenas noticias para la Selección Mexicana que participa en la Copa del Mundo sub-20 siguen llegando, pues luego del escalofriante choque que sufrió Mateo Levy en el tercer partido de la fase de grupos, ha completado su recuperación y estará disponible para disputar los cuartos de final en la justa mundialista. El canterano del Cruz Azul se perdió el duelo contra Chile por el protocolo de conmoción cerebral de la FIFA.

Levy había recibido su primera titularidad contra Marruecos, pero no pudo completar la primera mitad por su accidente; cuando corría el minuto 33, el delantero disputó un centro, pero su cabeza chocó contra un rival, quedando noqueado de manera instantánea. El jugador tuvo que ser retirado en camilla y trasladado a un hospital, donde recuperó la consciencia y fue sometido a pruebas médicas para descartar cualquier problema neurológico.

A pesar de haber recibido el alta médica solo unas horas después de su ingreso en el nosocomio, el jugador se perdió los octavos de final contra la selección anfitriona, pues el protocolo de conmoción cerebral de la FIFA, obliga a que el jugador que tuvo un golpe en la cabeza pase, al menos, cinco días fuera de partidos oficiales. En la victoria de México sobre Chile, Tahiel Jiménez dedicó su gol a Levy, mostrando la playera de la selección con el nombre y número de su compañero.

Tahiel Jiménez celebrando su gol con jersey de Mateo Levy

Según informó Adrián Esparza, periodista de TUDN, el futbolista de 'La Máquina' ya realizó trabajos de fuera al 100 por ciento y en la próxima sesión de trabajo en grupo, se reintegrará a sus compañeros para retomar el ritmo. "Hoy volvió a hacer trabajos intensos y estuvo al 100 por ciento. A partir de mañana se reintegra paulatinamente con el resto del grupo", señaló el reportero.

MATEO LEVY / MÉXICO SUB 20 uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Hoy volvió a hacer trabajos intensos y estuvo al 100 %



A partir de mañana se reintegra paulatinamente con el resto del grupo y el sábado se decidirá si sale a la banca o no.



Posibilidad de tener plantilla completa para Cuartos de Final uD83DuDEA8?? pic.twitter.com/SzaXlUGIhg — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) October 8, 2025

El futbolista podrá estar disponible para su regreso a las canchas, pero será decisión del entrenador mexicano, Eduardo Arce, si el jugador es considerado o se le otorgarán otros días libres para asegurar su recuperación satisfactoria.

La Selección Mexicana aún se encuentra esperando rival, el cual, se definirá durante la tarde del miércoles, 8 de octubre; el 'Tricolor' se enfrentará al que resulte ganador entre la Selección de Argentina y Nigeria, siendo el duelo de los cuartos de final, el próximo sábado 11 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui