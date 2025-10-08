México tiene rival para la Copa del Mundo sub-20; se enfrentará a Argentina en cuartos de final

Ciudad de México.- Se definió quién será el rival de la Selección Mexicana para la siguiente ronda de eliminación directa en la Copa del Mundo sub-20; el conjunto azteca había conseguido su boleto a los cuartos de final, al vencer a los anfitriones, Chile, y tendría que esperar al ganador de la llave entre la Selección de Argentina y Nigeria, donde terminó por avanzar el conjunto sudamericano con una amplia diferencia.

Los dirigidos por Esteban Arce buscarán continuar con el invicto en la actual justa mundialista, a pesar de haber quedado en el llamado 'Grupo de la Muerte'; México comenzó su participación con dos empates contra Brasil y España, cerrando la fase de grupos con victoria sobre Marruecos, quien finalizó como el líder. En los octavos de final, la Selección Mexicana se impuso ante los anfitriones con marcador de cuatro goles por uno.

La Selección de Argentina solo ha conocido las victorias en el certamen, pues cuenta con cuatro victorias en el mismo número de compromisos; comenzaron su participación al enfrentarse contra Cuba y Australia, a quienes vencieron por goleada. Su partido más complicado fue en el cierre de la primera ronda, en el cual se terminaron imponiendo por la mínima en contra de Italia, los campeones más recientes.

Los sudamericanos consiguieron la clasificación liderando el Grupo D, además de haber sido uno de los dos únicos equipos en ganar sus primeros tres partidos; Argentina se jugó su permanencia contra Nigeria en los octavos de final. A quienes terminó superando por goleada. Un doblete de Maher Carrizo, una anotación para Matteo Silvetti y una más para Alejo Sarco le aseguraron su paso a la siguiente ronda.

La Selección Mexicana contará con el plantel completo, pues se supo que Mateo Levy estará de regreso, luego de perderse los octavos de final en contra de Chile, por el protocolo de conmoción cerebral de la FIFA, el cual se activó después de que perdiera el conocimiento en el partido contra Marruecos.

MATEO LEVY / MÉXICO SUB 20 uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Hoy volvió a hacer trabajos intensos y estuvo al 100 %



A partir de mañana se reintegra paulatinamente con el resto del grupo y el sábado se decidirá si sale a la banca o no.



Posibilidad de tener plantilla completa para Cuartos de Final uD83DuDEA8?? pic.twitter.com/SzaXlUGIhg — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) October 8, 2025

México se medirá contra Argentina el próximo sábado, 11 de octubre, con horario por confirmar.

Fuente: Tribuna del Yaqui