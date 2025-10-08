Naranjeros de Hermosillo se queda con el Clásico ante Yaquis en juego de pretemporada

Hermosillo, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón y los Naranjeros de Hermosillo afinan detalles, previo al arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pero primero tendrán tres juegos de preparación del famoso 'clásico sonorense'. El primer capítulo de esta intensa rivalidad tuvo lugar este miércoles 8 de octubre en el Fernando Valenzuela, donde los de la capital de Sonora se quedaron con la victoria 6-4.

Naranjeros tomó ventaja desde el primer capítulo gracias al poder de Darick Hall, quien conectó su cuarto metrallazo de la pretemporada con dos compañeros en las almohadillas ante los lanzamientos del zurdo Saúl Vázquez para así poner los cartones 3-0.

En el cierre del segundo inning, los locales aumentaron la ventaja gracias a doblete productor de José Cardona al jardín izquierdo que remolcó a Sergio Burruel en lo que se anticipaba como una fiesta en el Fernando Valenzuela, pues el ataque Naranja continuó en la tercera y con sencillo al jardín izquierdo T.T. Bowens el marcador se puso 5-0.

Darick Hall y su poder en la #PretemporadaNaranjera. 4to. batazo de cuatro estaciones. ?? pic.twitter.com/CgKiY3v9VQ — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 9, 2025

Wilmer Ríos fue el encargado de saltar a la lomita de los disparos y lució durante cuatro entradas y un tercio, donde fue relevado por el zurdo Ozzie Méndez, quien retiró a los dos bateadores que enfrentó en el quinto inning para terminar la entrada. El zurdo Luis Márquez trabajó en la séptima entrada de gran manera.

Naranjeros anotó nuevamente en la séptima entrada ante el relevista Jesús Luna cuando, con las bases llenas, Willie Calhoun recibió base por bolas. Posteriormente, Raúl Barrón relevó en la octava por Hermosillo y fue cuando comenzó la respuesta de Yaquis, debido a que permitió doblete productor de Guillermo Williamson que remolcó a Miguel Guzmán con la primera rayita para Obregón.

En ese mismo inning, con rodado a la intermedia, Allen Córdoba remolcó en bola ocupada la segunda carrera de la tribu que acortó la diferencia a cuatro carreras, mientras que con un error de Edson García en segunda base a batazo de Kevin Villavicencio anotó Williamson, registrando el juego 6-3.

En la novena, Obregón volvió al ataque y tuvo resultado contra el relevo de Augusto Mendieta, que fue castigado con imparable productor de Alfredo Hurtado que impulsó la cuarta anotación de la visita, pero Mendieta ponchó a Guillermo Williamson para terminar la noche.

Fernando Salas se unió este miércoles a nuestra #Pretemporada. ¡Bienvenido! uD83EuDDE1uD83EuDD17 pic.twitter.com/COeaSXj7W8 — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 9, 2025

Naranjeros continuará con su pretemporada este jueves 9 de octubre, cuando ahora se meta a la casa de los Yaquis de Ciudad Obregón alrededor de las 19:00 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui