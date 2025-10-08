New York Yankees consume otro fracaso; son eliminados por los Toronto Blue Jays

New York, Estados Unidos.- Este miércoles 8 de octubre es otra fecha dolorosa para el aficionado de los Yankees, pues es el día en el que quedaron eliminados de la postemporada 2025 de las Grandes Ligas, frente a los Toronto Blue Jays.

Después de reaccionar y dar signos de competitividad el martes pasado, los Bombarderos del Bronx saltaron al campo con la ilusión de alargar la Serie Divisional de la Liga Americana, pero no fue así y los de Canadá liquidaron la obra con una pizarra final de 5-2 para así silenciar por completo el Yankee Stadium.

Con este resultado habrá un nuevo campeón en el joven circuito y los de la 'Gran Manzana' llegan a 16 años seguidos sin ganar una Serie Mundial, firmando una de sus peores rachas de todos los tiempos y más al tratarse del conjunto más popular de toda la MLB.

The @BlueJays scored 34 runs and collected 50 hits in their series against the Yankees uD83EuDD2F pic.twitter.com/PypeGYBxhU — MLB (@MLB) October 9, 2025

Acciones

El encargado de subir a la lomita de los disparos por los locales fue Cam Schlittler, quien tuvo una brillante presentación en el Juego de Comodín ante Boston Red Sox, donde ponchó a 12 rivales, pero para este cuarto juego de playoffs ante Blue Jays, el jovencito no tuvo la misma suerte y desde la primera entrada fue castigado.

Nuevamente la estrella de los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr., fue el encargado de romper el cero, con un imparable remolcador, que significó su octava rayita producida en la Serie Divisional ante los New York Yankees, validando que vive un gran momento a la ofensiva.

La respuesta de los de New York llegó hasta la tercera entrada, cuando Ryan McMahon la mandó a volar por todo el jardín derecho ante los envíos de Mason Fluharty para poner la pizarra a una carrera por equipo y todavía muchos capítulos por escribir en el partido.

En la quinta, los Azulejos volvieron a irse al frente, cortesía de George Springer, que con elevado de sacrificio mandó a Ernie Clement a la caja registradora. En la séptima, los visitantes atacarían con un imparable de Nathan Lukes, que puso los cartones 4-1.

Game over

Series over

The @BlueJays punch their ticket to the #ALCS uD83DuDD25 pic.twitter.com/6m6XAUYMEC — MLB (@MLB) October 9, 2025

Para la octava, Blue Jays terminaría por liquidar la noche con una línea remolcadora de Myles Straw y, aunque Yankees hizo otra más en la novena, con tablazo de Aaron Judge, no fue suficiente y son los de Toronto el primer equipo en instalarse en la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui