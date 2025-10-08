"No hemos ganado nada": Gilberto Mora habla del desempeño de México en la Copa del Mundo sub20

Valparaíso, Chile.- Uno de los jugadores que está recibiendo los reflectores a nivel mundial, Gilberto Mora, ha dado muestra de que su mentalidad ha madurado y no se precipita a los resultados; el capitán de la Selección Mexicana que participa en la Copa del Mundo sub-20, pidió tranquilidad y mesura a los aficionados del conjunto nacional, pues asegura que aún no se ha logrado nada y se encuentran lejos de lograr el objetivo.

El canterano de los Xolos de Tijuana ha sido la sensación en la justa mundialista, pues desde un inicio, atrajo a los visores de los clubes europeos más grandes en la actualidad. Ha participado en los cuatro partidos de la Selección Mexicana, todos en su rol como titular, participando en un total de cinco anotaciones; tres goles fueron marcados por él y puso dos asistencias, consolidándose como el líder entre los dirigidos por Eduardo Arce.

Gilberto Mora (México) y Benjamin Cremaschi (EE.UU.) son los jugadores con más participaciones de gol en el torneo hasta ahora. ¡On fire! uD83DuDD25?



uD83DuDCC5 Cremaschi se prepara para un duelo clave: Estados Unidos vs Italia en Octavos de Final. uD83DuDC40uD83CuDDEEuD83CuDDF9 pic.twitter.com/ry88swxfqa — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 8, 2025

Pese a haber logrado la eliminación ante la selección anfitriona, Gilberto Mora admitió que se siente contento por los resultados obtenidos, pero aún se encuentran lejos de completar el objetivo principal en el Mundial sub-20. "Yo trato de disfrutar dentro del campo, siempre al servicio de mi equipo y, bueno, creo que se me han dado las cosas bien, pero hay que seguir trabajando, no hemos logrado nada todavía y pensar ahora en los cuartos de final".

A pesar de la superioridad en el marcador en favor del conjunto 'tricolor', el joven delantero elogió el nivel mostrado por los andinos y comentó que fue un partido complicado. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero teníamos que hacer nuestro juego, los 90 minutos; ellos tuvieron sus oportunidades, creo que nosotros también y las aprovechamos muy bien, entonces gracias a Dios se nos dio el resultado bien", comentó en la zona mixta al finalizar el partido.

Gilberto Mora tiene los pies en la tierra uD83DuDC40 pic.twitter.com/UmIahgwmTw — Futbol Picante (@futpicante) October 8, 2025

Gilberto Mora encabezará a la Selección Mexicana durante los cuartos de final; la escuadra azteca aún espera rival, quien saldrá de entre el duelo de la Selección de Argentina y Nigeria, partido que se disputará la tarde del miércoles 8 de octubre. México podrá contar con el plantel completo, luego de la reincorporación de Mateo Levy, quien no estuvo disponible contra Chile por el protocolo de conmoción cerebral de la FIFA.

Fuente: Tribuna del Yaqui