Purdy sigue en veremos con San Francisco; se perdería el duelo ante Tampa Bay

San Francisco, Estados Unidos.- La pesadilla de las lesiones parece no tener fin para el mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, quien de nueva cuenta no pudo participar este miércoles en los entrenamientos del equipo de cara a su duelo del próximo domingo ante los Tampa Bay Buccaneers.

Purdy no pudo entrenar debido a que todavía no se recupera de una lesión en el dedo del pie que sufrió en la Semana 1 y que lo ha dejado fuera de juego durante tres juegos esta temporada.

Purdy no ha podido jugar debido a la lesión

San Francisco comenzó los preparativos para el juego de esta fin de semana en Tampa sin que Purdy pudiera practicar. El entrenador Kyle Shanahan dijo que Purdy está progresando y que el equipo no ha contemplado ponerlo en la lista de reservas lesionados.

Mac Jones, quien ha sido el titular con el estado de Purdy, podría ser requerido una vez más, a pesar de estar limitado en la práctica con una lesión en la rodilla y el oblicuo, pero debería estar disponible para comenzar si el equipo lo considera necesario.

Shanahan espera que su jugador se recupere pronto

Con Jones como titular en este lapso, los 49ers tienen marca de 3-0 y es uno de los dos únicos mariscales de campo en ganar sus primeras tres aperturas con una franquicia mientras lanza para al menos 900 yardas y seis touchdowns.

Mac Jones ha cumplido en su labor de suplente

Además de Purdy, los Niners han estado cortos de personal en varios puntos clave, incluso después de tener algunos días adicionales de práctica luego de una victoria en tiempo extra el jueves pasado en contra de Los Angeles Rams.

Tal es el caso del receptor líder Ricky Pearsall, quien se perdió la práctica con una lesión en la rodilla después de perderse el juego de la semana pasada y parece poco probable que regrese para esta semana.

Otro que tampoco entrenó es receptor Jauan Jennings (tobillo, costillas) después de perderse también el juego de la semana pasada; mientras que el ala cerrada estrella George Kittle es cuestionable para salir de la lista de reservas lesionados por un problema en el tendón de la corva hasta la próxima semana como muy pronto.

Fuente: Tribuna del Yaqui