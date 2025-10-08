Rugen fuerte; Tigers remontan y emparejan la Serie Divisional ante Mariners

Detroit, Estados Unidos.- Cuadrangulares de Riley Greene y Javier Báez coronaron una sexta entrada de cuatro carreras y los Detroit Tigers alargaron su temporada con una victoria de 9-3 ante los Seattle Mariners en el Juego 4 de su Serie Divisional de la Liga Americana.

Con su primera victoria en Comerica Park en más de un mes, los Tigers forzaron un quinto y decisivo encuentro el viernes en Seattle, con Tarik Skubal enfrentando a George Kirby. Detroit tuvo marca de 0-8 después de la victoria de Skubal por 6-0 sobre los Chicago White Sox el 6 de septiembre, incluida la victoria de Seattle por 8-4 el martes.

GAME 5 HERE WE COME uD83DuDD0A pic.twitter.com/KNXDuVtWXO — Detroit Tigers (@tigers) October 8, 2025

Seattle tomó ventaja de 3-0 con anotaciones en los innings 2, 4 y 5 antes de que Detroit empatara el juego con tres carreras en el quinto; luego Greene le dio a los Tigers una ventaja de 4-3 con un jonrón abriendo el sexto ante Gabe Speier.

Spencer Torkelson siguió con un doble y anotó la quinta carrera de Detroit con un sencillo de Zach McKinstry antes de que Báez pusiera el marcador 7-3 con su sexto jonrón de postemporada.

A majestic Javy homer uD83DuDD25 pic.twitter.com/IO1BRqoaZI — MLB (@MLB) October 8, 2025

Luego, Gleyber Torres se convirtió en el tercer All-Star de los Tigers en conectar de cuadrangular cuando abrió la séptima entrada con un cañonazo al jardín derecho, antes de que un rodado de Báez en la octava entrada trajera la novena carrera de Detroit.

Gleyber observa el vuelo de la esférica

Las primeras cuatro entradas y media parecían otro desastre de los Tigers. Casey Mize permitió una carrera y ponchó a seis bateadores en las primeras tres entradas, pero necesitó 54 lanzamientos para hacerlo. Eso puede haber jugado un papel en la decisión de A.J. Hinch de enviar al zurdo Tyler Holton al montículo para la cuarta entrada.

Pero la decisión no funcionó: Holton enfrentó a tres bateadores y se fue con las bases llenas y sin outs. Hinch trajo al preparador Kyle Finnegan, quien hizo que Víctor Robles conectara un rodado para una doble matanza antes de que J.P. Crawford saliera.

Sin embargo, los Mariners le calleron a Finnegan en el quinto. Randy Arozarena abrió con un sencillo, tomó la segunda base con un lanzamiento descontrolado y anotó con el sencillo de Cal Raleigh, su séptimo hit de la serie para el 3-0.

Fuente: Tribuna del Yaqui