Se confirma: Barcelona jugará en Miami contra el Villareal; será partido oficial de LaLiga

Ciudad de México.- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó que por primera vez en la historia, se tendrá un partido oficial de la competencia por fuera de España; el mandamás del circuito español, adelantó cuál sería la fecha en la que el Barcelona, se enfrente al Villarreal en Miami, Estados Unidos. Dicho partido, será de carácter oficial para la liga y pondrá en juego los puntos correspondientes para cada compromiso.

Apenas a inicios de semana, la UEFA dio la autorización para que tanto LaLiga como la Serie A, puedan realizar partidos oficiales en el extranjero; mientras los dos equipos españoles optaron por jugar en los Estados Unidos, el AC Milan programará un juego en Australia a inicios del 2026. "Si bien es lamentable tener que dejar que estos dos juegos sigan adelante, esta decisión es excepcional y no debe verse como un precedente", dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

LaLiga, deberá presentar una solicitud formal ante la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y a la Concacaf, para que ambas organizaciones estén de acuerdo en recibir dicho partido; a pesar de que la UEFA otorgó el permiso a regañadientes, la FIFA informó que no intervendrían en la decisión.

Javier Tebas confirmó que el partido se llevará a cabo y adelantó que el acuerdo se firmará en las próximas horas. "Ya está prácticamente terminado y poder decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga, el Villarreal vs. Barcelona, un partido en el que habrá puntos en juego", adelantó el presidente de la liga española.

Dicho encuentro se debía celebrar en el Estadio de la Cerámica, casa del Villarreal, pero será disputado en Miami, Estados Unidos, quedando pendiente el recinto que se usará, pues podría ser en el Chase Stadium, casa del Inter de Miami, o se podría celebrar en un inmueble de la NFL.

LaLiga ha intentado disputar un partido oficial desde hace bastantes años, siendo la primera ocasión que se intentó, durante el 2017, pero el principal opositor había sido la Real Federación Española de Fútbol; sin embargo, dicho organismo emitió un comunicado en enero del 2025, en el cual daban luz verde para que se trasladara un juego a tierras norteamericanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui