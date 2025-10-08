Sensible baja; defensa central del Real Madrid abandona a la Selección de España por lesión

Ciudad de México.- Las lesiones para el Real Madrid siguen llegando, pues a pesar de que no tendrán actividad en el club por una semana, debido a la fecha FIFA de octubre, uno de sus jugadores que fueron convocados a la Selección de España tuvo que abandonar el equipo por una lesión. Dean Huijsen, el neerlandés naturalizado español, dejó la concentración de 'La Roja', luego de presentar molestias musculares por la sobrecarga de trabajo.

Esta nueva baja para el conjunto 'merengue' se suma a otras ausencias en el equipo, que han mermado su rendimiento en los compromisos más recientes; Kylian Mbappé tuvo que salir del partido contra el Villarreal por un problema en el tobillo, por lo que sigue en duda para los siguientes duelos. Aunada a la baja del francés, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy no han visto actividad con el Real Madrid.

Según informó la Real Federación Española de Futbol mediante un comunicado en las redes sociales del organismo, el defensa central arribó a la concentración de la Selección el lunes por la tarde y, de inmediato, señaló que presentaba molestias en su muslo derecho. Luego de las pruebas médicas y físicas, se determinó que el jugador presentaba fatiga muscular y que causaría baja para los compromisos contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid, los cuales son parte de la clasificatoria para la Copa del Mundo 2026.

Dean Hujisen había sido uno de los elementos más constantes en la era de Xabi Alonso, pues ha pertenecido al cuadro titular durante siete de las ocho jornadas que se han disputado de LaLiga, solo perdiendo un encuentro por una suspensión, luego de haber recibido una tarjeta roja. De igual manera, ha disputado los dos partidos completos que el Real Madrid ha concretado en la Champions League.

Se informó que el jugador viajó de regreso a las instalaciones del conjunto madrileño, pues ellos serán los encargados del tratamiento para la recuperación óptima del futbolista. El Real Madrid deberá buscar un cuadro alternativo para enfrentar al Barcelona durante el primer 'Derbi Español' que se tendrá en la temporada.

uD83EuDD15 Dean Huijsen entra a Valdebebas a pasar pruebas tras dejar la concentración de la selección española.



uD83DuDCF9 @marcosdlarocha pic.twitter.com/JKWQU0y05n — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui